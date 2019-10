Dämmerungseinbrecher haben wieder Hochsaison

Warum begeht jemand einen Einbruch oder eine Gewalttat? Wie geht es den Opfern dabei? Diese Fragen hat sich Harald Pölz als Polizist immer wieder gestellt. „Denn wenn man das Warum kennt, dann kann man andere davor schützen.“

Pölz kennt die Tricks der Kriminellen nur zu gut. In seiner neuen Funktion als Chef der Abteilung Kriminalprävention im Landeskriminalamt Oberösterreich versucht er zusammen mit seiner Stellvertreterin Kerstin Rechner und ihrem Team möglichst viele Straftaten zu verhindern. Derzeit sind die Beamten wieder sehr gefragt. Denn zwischen Oktober und März ziehen wie jedes Jahr Dämmerungseinbrecher durch Oberösterreich. Sie dringen gewaltsam mit einsetzender Dunkelheit in Häuser und Wohnungen ein. Die jahrelange Arbeit der Präventionsstelle zeige aber Wirkung. Denn bei jedem zweiten Einbruch bleibe es beim Versuch, weil die Menschen ihr Zuhause immer besser schützen würden. Alarmanlagen, Spezialfenster und Verriegelungen schrecken Einbrecher ab. „Mit einem Schraubenzieher brauchen die Täter bei einem normalen Fenster nur 15 Sekunden. Bei einem Hochsicherheitsfenster hingegen drei Minuten“, sagt Alexander Riedl vom Landeskriminalamt. Und das seien zwei Minuten zu viel. „Nach einer Minute brechen die Täter ab, denn die Gefahr ist für sie zu groß, gehört und damit erwischt zu werden“, sagt Riedl. Waren es 2017 noch 11.802 Einbrüche und Einbruchsversuche, so sank die Zahl der Einbrüche im Vorjahr auf 9784.

„Einbruchsopfer haben Angst“

Opfer von Einbrüchen leiden unter der Situation. „Sie haben Angst, dass so etwas wieder passiert, und auch dass ein Fremder in ihren Sachen gewühlt hat, beschäftigt sie“, weiß Pölz, der sich gerade deshalb in seiner neuen Funktion besonders dem Opferschutz verschrieben hat.

Acht Beamte im Landeskriminalamt, weitere zehn in Linz, Wels und Steyr, befassen sich hauptberuflich mit der Kriminalprävention. Weitere 180 Beamte in den Regionen unterstützen das Team neben ihrer normalen Polizeitätigkeit. Die Aufgaben umfassen mehr als nur den Schutz vor Einbrechern. In den Bereich Eigentumsschutz fällt auch die Cyberkriminalität, der meist ältere Menschen zum Opfer fallen. Der zweite Schwerpunkt betrifft den Schutz von Kindern und Jugendlichen, das Spezialgebiet von Kerstin Rechner. „Wir gehen in Schulen und erreichen als einziges Bundesland mit unseren Vorträgen Kinder, Lehrer und Eltern der ersten bis neunten Schulstufe.“ Ziel sei es, die Kinder zu stärken.

Der dritte Schwerpunkt ist die Gewaltprävention, nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch der Schutz vor Stalking, vor sexuellen Übergriffen und die Sicherheit in der Öffentlichkeit.

