Dachstuhlbrand in Linzer Innenstadt - Bewohner in Sicherheit gebracht

Die Bewohner, eine 33-jährige Frau und ein 34-jähriger Mann, hatten um 17:20 Uhr ihre Wohnung im vierten Obergeschoß verlassen. Gegen 19 Uhr brach auf dem Balkon Feuer aus, der Brand breitete sich rasch auf Teile des Dachstuhls und das Nebenhaus aus. Laut Aussagen der Bewohner hatten sich auf dem Balkon eine LED-Lichterkette und zwei Aschenbecher mit Zigaretten befunden.

Um 19:30 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Linz alarmiert, "schon bei der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung aus der Ferne erkennbar", wie Einsatzleiter Markus Reitbauer berichtet. Atemschutztrupps bekämpften das Feuer im Gebäude und von außen. Dazu mussten größere Teile des Daches geöffnet werden, um den Brand vollständig zu löschen.

Der Einsatzort in der Linzer Holzstraße:

Alle Mieter des Wohnhauses mussten von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Nachdem der Brand gelöscht war, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Eine Brandwache verbrachte die Nacht am Einsatzort. Ein Sachverständiger der Brandverhütungsstelle soll nun die Brandursache klären.

Bilder vom Feuerwehreinsatz am Sonntagabend in Linz: