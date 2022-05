Dachstuhl in Flammen: Bis zu 200.000 Euro Schaden

150 Feuerwehrleute gaben in der Nacht auf Montag in Haibach im Mühlkreis ihr Bestes, um einen Einfamilienhaus-Zubau, dessen Dachstuhl in Brand geraten war, vor dem Schlimmsten zu bewahren. Was teilweise gelang: Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude eines 59-Jährigen verhindern.

Doch der Zubau, in der die Tochter (25) und deren Lebensgefährte (27) zuhause sind, wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beträgt laut Polizei bis zu 200.000 Euro.

Die 25-Jährige hatte am Sonntag gegen 23.30 Uhr ein lautes Knistern gehört. Sie und ihr Freund hielten Nachschau und sahen, dass der Dachboden bereits lichterloh brannte. Die junge Frau wählte sofort den Feuerwehr-Notruf, während ihr Freund und ihr Vater noch verzweifelt versuchten, mit Feuerlöschern gegen das Feuer anzukämpfen. Der 59-Jährige zog sich dabei leichte Brandverletzungen im Bereich des Oberkörpers zu.

Als Erste trafen die Feuerwehren Haibach und Reichenau im Mühlkreis ein, die rasch zusätzliche Kräfte alarmierten. "Die betroffene Siedlung liegt auf einer Anhöhe", schildert der Urfahraner Bezirksfeuerwehrkommandant Johannes Enzenhofer. Die Feuerwehrleute verlegten daher zusätzliche Leitungen mit einer Gesamtlänge von rund 2000 Metern, um die Versorgung mit Löschwasser sicherzustellen.

Suche nach Brandursache

"Das Feuer ist vom Neubau ausgegangen", sagt Enzenhofer. Die Brandursache stand gestern aber noch nicht fest. Ermittler nahmen die Spurensuche auf. Doch bis das Gebäude sicher betreten werden konnte, wurde die ganze Nacht lang gelöscht. Die Brandbekämpfer mussten das Dach entfernen, um auch die kleineren Glutnester erreichen zu können. Dazu musste auch eine auf dem Dach montierte Solaranlage entfernt werden.

Zur Unterstützung rückte auch ein Team der Linzer Berufsfeuerwehr aus. Sie hatten eine spezielle Löschlanze mit eingebauter Bohrmaschine (Drill-X) dabei. Mit dieser kann gezielt an bestimmten Stellen gelöscht werden, ohne ganze Teile des Dachs einreißen zu müssen.

Um 8.19 Uhr in der Früh galt der Brand als gelöscht, doch am Vormittag flammten weitere Glutnester auf, die einen weiteren Einsatz erforderlich machten.