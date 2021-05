Dachstein-Rush: Am 30. Mai geht es wieder los

Am 30. Mai kommen Sportbegeisterte bei Sonnenaufgang in Bad Schallerbach auf die 130 Kilometer lange Radstrecke – von Bad Schallerbach nach Bad Ischl bis nach Obertraun am Dachstein.

Am Fuße des Krippensteins wechseln die Sportler vom Rennrad auf Laufschuhe und dann auf die Tourenski. Es geht hinauf auf den Gipfel des Krippenstein. Insgesamt sind es rund 1600 Höhenmeter zum ersten Etappenziel Simonyhütte. Die zweite Etappe dieser langen und harten Tour führt das Feld am nächsten Tag zum Dachsteingletscher. Mit staatlich geprüften Bergführern geht es über das ewige Eis. Als Höhepunkt wartet nach einer kurzen Kletterpassage der 2995 Meter hohe Gipfel des Dachsteins, der höchste Gipfel Oberösterreichs.

Mehr Infos auf www.the-rush.eu