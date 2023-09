"Da muss man als Mannschaft funktionieren"

Dass sie erst zum Frühstück wieder zuhause sein würden, das hätten sich die 20 Helfer der Bergrettung Hallstatt und Obertraun nicht gedacht, als sie Samstagabend gegen 19.30 Uhr zum Einsatz alarmiert wurden. Eine 29-jährige Tschechin war mit zwei Begleitern (33 und 46 Jahre alt) am Morgen in den Seewand-Klettersteig auf einer Höhe von 920 Metern eingestiegen. In gemächlichem Tempo absolvierten die drei Freunde den Klettersteig im Dachsteingebirge, der nicht ohne Grund mit dem Schwierigkeitsgrad E (extrem schwierig) bewertet wird.

Bei einer der letzten Schlüsselstellen auf 1518 Metern, dem sogenannten "100-Meter-Pfeiler", bei dem die Abstände zwischen den Verankerungen laut Beschreibung unangenehm groß sind, verließen die junge Frau am Abend schließlich die Kräfte und sie fiel drei bis vier Meter in das Klettersteigset. Dabei verletzte sie sich am linken Sprunggelenk, an ein Weiterkommen war nicht zu denken.

Aufgrund der Dunkelheit war eine Bergung mit dem Polizeihubschrauber nicht mehr möglich. Fünf Bergretter aus Hallstatt konnten noch gegen 20.30 Uhr mit dem Hubschrauber zur Gjaidalm gebracht werden, von dort aus machten sie sich mit Stirnlampe und Kletterausrüstung auf den Weg, um die Verletzte in der Felswand zu sichern.

Transport in der Trage

Nachdem sich die Rettungsaktion komplizierter herausstellte, als ursprünglich angenommen, wurde der Bergrettungsdienst Obertraun nachalarmiert. "Vor allem die Bergung in dem steilen Gelände war extrem schwierig. Die Frau konnte den angeschwollenen Fuß nicht mehr belasten, daher musste sie mit einer Trage abtransportiert werden. Ich habe von unserem Einsatzraum im Tal aus alles koordiniert. Eigentlich hätten wir sogar noch mehr Bergretter gebraucht", sagt Dieter Eder, Ortsstellenleiter der Bergrettung Hallstatt.

Gegen 22.44 Uhr trafen alle Rettungskräfte mit Material am Wandausstieg ein. Nachdem die Verletzte aus der Felswand gerettet worden war, begann für die Einsatzkräfte der schwierigste Teil: "Der Transport der Verletzten im unwegsamen Gelände war letztendlich die größte Herausforderung. Immerhin befand sich eine erwachsene Frau in der Trage, das ist keine leichte Angelegenheit. Da muss man als Mannschaft funktionieren, ein Kamerad nach dem anderen hat einen Teil des Transports übernommen", sagt Eder, der während der Rettungsaktion über Funk jeden einzelnen Handgriff der Kameraden mitbekommen hat. "Vom Gefühl her ist man live dabei und fühlt mit den Kollegen mit."

Gegen 3.30 Uhr erreichte die Rettungsmannschaft die Gjaidalm, wo auch der Notarzthubschrauber in der Morgendämmerung gegen 4 Uhr eintraf, mit dem die verletzte Frau ins Spital gebracht wurde. Um 5.30 Uhr – genau zehn Stunden nach der Alarmierung – gelangten die Rettungskräfte ins Tal. "Für uns gehört das schon fast dazu – es gibt immer mindestens einen schwierigen Einsatz im Monat", sagt der Ortsstellenleiter.

