"Da habe ich meine Nachbarin mit dem Brotmesser bedroht"

LINZ. Eine 54-Jährige spricht über ihre psychische Erkrankung und die darauffolgende Straftat.

Helene mit Wolfgang Gföllner von der Mobilen Wohnassistenz, in der sie noch rund zwei Jahre betreut wird. Bild: Alexander Schwarzl

Seit langem litt Helene*) unter Psychosen. Während eines Schubes verübte die Linzerin eine Straftat. Nach dem Maßnahmenvollzug in der forensischen Psychiatrie lebt sie in einer betreuten Wohngemeinschaft. Im Interview spricht die 54-Jährige über das "Machtvolle" ihrer Schizophrenie, Wünsche und Zukunftsängste.

Sie wurden im April 2016 eingewiesen. Was war passiert?

Nach einer guten Zeit hab’ ich die Medikamente abgesetzt. Ab da ging’s bergab, ich bekam einen heftigen Schub: Ich war überzeugt, dass meine Nachbarin Seelen eingesperrt hält. Da hab’ ich sie mit einem Brotmesser bedroht und gerufen: "Lass sie raus!"

Wussten Sie, was in dieser Situation mit Ihnen passiert?

Es verschieben sich die Wirklichkeiten. Man wird total misstrauisch. Ich glaubte, von Fremden bedroht zu werden, sah während einer Zugfahrt überall Verbrecher. Das war sehr stressig. Aber es hatte auch etwas Erhebendes.

Das müssen Sie mir erklären...

Es spielte sich alles wie im Film ab, in dem ich die Hauptrolle spielte. Das fühlt sich machtvoll an, man hat plötzlich ungeahnte Kräfte.

Wie hat Ihr Umfeld reagiert?

Ich glaub’, man hat nach außen nichts gemerkt, da ich nach außen sehr ruhig war. Man ist da in seiner eigenen Welt, zieht sich zurück. Ich hab’ die Geschichte auch niemandem erzählt, da ich dachte, es glaubt mir eh niemand. Das Schlimmste war die Einsamkeit.

Sie waren drei Monate lang in klinischer Behandlung. Wer gab Ihnen in dieser Zeit Halt?

Meine Ärztin hat stark bei mir interveniert. Dadurch hab’ ich die Medikamente dann doch genommen. Erst nach vier Wochen hatte ich die Selbstsicherheit, um überhaupt über das Ganze zu reden.

Was war das Erste, das Sie nach Ihrer bedingten Spitalsentlassung gemacht haben?

Ich hab’ mir ein Eis geholt! (lacht)

Seither leben Sie in einer betreuten Wohngemeinschaft. Was ist nun anders als früher?

Ich glaube, dass ich jetzt ein erfüllteres Leben führe. Ich war vor der Krankheit im künstlerischen Bereich tätig, hatte einen enormen finanziellen Druck. Seit der Entlassung erhalte ich 1000 Euro Invaliditätspension, das entspannt.

Wie schaut Ihr Alltag aus?

Hier (Pro Mente Plus, Anm.) mache ich Kunsttherapie, Gruppengespräche und putze. Dazu helfe ich im Sozialladen und spiele Theater.

Ihre Betreuung dauert noch zwei Jahre. Freuen Sie sich auf Ihr eigenständiges Leben danach?

Ja und nein. Jetzt geben mir die Sozialarbeiter und Ärzte großen Halt. Ich hab’ Angst, dass ich das soziale Netz nicht halten kann und wieder in die Einsamkeit gerate.

Was wünschen Sie sich privat?

Ich möchte vier Wochen durch Nepal wandern. Meine zwei Kinder haben mir schon einen Gutschein für einen Schlafsack geschenkt.

Und von der Gesellschaft?

Dass man sich Menschen aus der Forensik angstfrei nähert.

*) Name von der Red. geändert

„Auch danach wollen viele eine Weiterbegleitung“

Mobile Wohnassistenz: Hilfe für Selbstständigkeit

Straffällig gewordene psychisch kranke Klienten, die in der „Mobilen Wohnassistenz“ unterkommen, haben bereits einen längeren Weg hinter sich – und jenen in die Freiheit in Griffweite.

Im Vorfeld steht die vorläufige Anhaltung, gefolgt von einer Art U-Haft und dem psychiatrischen Gutachten. Nach Abschluss der gerichtlichen Entscheidung in der Hauptverhandlung erfolgt die Einweisung in den Maßnahmenvollzug samt Behandlung, die sich je nach Schwere der Erkrankung und Tat über Monate bzw. Jahre hinziehen kann.

Zurechnungsunfähige Klienten

Bereits in der Anstalt (z. B. Spital, Justizanstalt Asten) werden Klienten auf die bedingte Entlassung vorbereitet. Dazu zählt die Unterbringung in einer 24 Stunden betreuten Wohneinrichtung, in der die Insassen mittels alltäglicher Arbeiten auf den „normalen“ Alltag vorbereitet werden.

Nach einem richterlichen Beschluss kann die bedingte Entlassung in die Mobile Wohnassistenz erfolgen. Im Auftrag des Landesgerichtes kommen Klienten in Wohngemeinschaften oder in Einzelwohnungen unter, sagt Wolfgang Gföllner, Leiter der Mobilen Wohnassistenz OÖ von pro mente plus. Die Einrichtungen in Linz und Enns sind derzeit mit 65 Personen ausgelastet. „Unsere Klienten waren zum Tatzeitpunkt zu 99 Prozent zurechnungsunfähig“, sagt er.

Die Insassen können hier ein eigenständiges Leben führen, werden dabei aber von 30 Betreuern psychosozial und individuell intensiv unterstützt. Gföllner: „Es gibt Tagesambulanzen, Beratungen, Einzel-, Gruppengespräche und tägliche Besuche in den WGs. Für einige Klienten ist auch nach Ende dieser gerichtlich angeordneten Phase die Weiterbegleitung – etwa durch Laienhilfe – ein Thema.“ (nieg)

