Es waren tief winterliche Verhältnisse mit dichtem Schneetreiben, als ein Autofahrer in der Nacht auf Sonntag kurz vor Mitternacht im Weißenbachtal in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) aus nicht geklärter Ursache von der schneebedeckten Straße abkam. Sein Wagen fuhr an einer Leitschiene vorbei und stürzte über eine Böschung hinunter in ein Bachbett.

"Der Lenker hatte unwahrscheinliches Glück, dass er unverletzt aus seinem Auto steigen konnte", sagt Einsatzleiter und Kommandant Jochen Eisl von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Ischl. "Denn wäre er in seinem Fahrzeug eingeschlossen gewesen oder verletzt sitzen geblieben, hätte den Unfall vermutlich lange niemand bemerkt", sagt Eisl. Die Unfallstelle unterhalb der Weißenbacher Straße (B 153) sei von der Straße aus nicht zu sehen gewesen.

Fahrer befreite sich aus Wagen

Der verunglückte Fahrer konnte sich selbst aus seinem Wagen und aus der gefährlichen Situation im kalten Wasser befreien und die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mitterweißenbach alarmieren. Da für die Bergung des Unfallwagens ein Kran benötigt wurde, rückte auch noch die Freiwillige Feuerwehr Bad Ischl aus.

Die Kameraden mussten für die Bergung des Wracks selbst in das eiskalte Wasser steigen, ehe es mit dem schweren Rüstfahrzeug aus dem Bachbett gehoben werden konnte. "Da dürfte wohl ein Schutzengel auf dem Beifahrersitz gesessen sein", stellte Eisl abschließend fest. Um halb zwei Uhr morgens war der Einsatz für die freiwilligen Helfer beendet.

Unfall auf Schneematsch

Zur gleichen Zeit, allerdings im Mühlviertel, kam es auf der ebenfalls mit Schnee bedeckten Leonfeldner Straße zu einem Unfall. Dieser endete für eine 45-Jährige im Spital. Eine 21-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Eferding war in Bad Leonfelden in Richtung Zwettl an der Rodl (Bezirk Urfahr-Umgebung) unterwegs, als sie in einer leichten Linkskurve in der Ortschaft Unterstiftung auf der mit Schneematsch bedeckten Straße ins Schleudern kam. Ihr Wegen schlitterte auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen das Auto der 45-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung.

Sie wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Freistadt gebracht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Stiftung barg die verunglückten Fahrzeuge.