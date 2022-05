Covid-Prognose: Kein großer Rückgang der Zahlen im Sommer

Die epidemiologische Kurve flacht sich weiter ab. Das Covid-Prognose-Konsortium geht auch in der aktuellen Einschätzung von einem allmählichen Übergang in eine konstante Fallentwicklung aus. Den großen Rückgang der Infektionszahlen wird es demnach aber nicht geben. Dämpfenden saisonalen Effekten steht die fortschreitende Abnahme des erworbenen Immunschutzes entgegen, hieß es gestern. Ein Sinken der Zahlen auf die Niveaus der Sommer 2020 oder 2021 sei nicht zu erwarten.

Zudem habe sich auch die vollständige Wirkung der Lockerungen vom 16. April entfaltet. Aufgrund dieser Entwicklungen werde der Fallzahlenrückgang mittelfristig enden. Die neuen, in Südafrika bereits dominanten Omikron-Varianten wurden in Österreich bislang nur sporadisch detektiert. Ihre Virulenz wurde noch nicht abschließend beurteilt, jedoch gelten sie gemäß EU-Gesundheitsagentur ECDC nicht als besorgniserregende Varianten.

6760 Neuinfektionen gemeldet

Gestern wurden in Österreich 6760 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. 17 weitere Covid-Tote wurden gemeldet. In Österreichs Krankenhäusern liegen derzeit 1111 mit Corona erkrankte Personen, 69 weniger als noch am Tag zuvor. Innerhalb einer Woche beträgt der Rückgang rund 23,5 Prozent.

Bei den Intensivpatienten kam es gegenüber Dienstag zu einem leichten Anstieg von 80 auf 83. Aber auch hier gab es in der vergangenen Woche insgesamt einen Rückgang um mehr als 25 Prozent.