"Covid hat mich sehr eingeschränkt": Junge Ärzte berichten über ihre Erfahrungen

In einer Aussendung schildern sie ihre persönlichen Erfahrungen mit Corona. Sie berichten von jungen Patienten, die lange mit den Covid-Folgen zu kämpfen hatten. Dazu zählt ein Linzer Jungmediziner, der von körperlichen Einschränkungen erzählt. Die Botschaft an die jungen Menschen ist dieselbe: "Bitte lasst euch impfen!"

Katerina Srpova ist ein Fall besonders in Erinnerung geblieben. Jener eines jungen Mannes, der unwissentlich seine Großeltern mit dem Virus angesteckt habe. "Sie sind dann leider an Corona verstorben", so die Jungärztin am Ordensklinikum Linz (Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin).

Andere Kollegen zeigen anhand persönlicher Erlebnisse auf, dass eine Infektion auch bei Jungen schwerwiegende Folgen haben kann. Manche Kollegen, die erkrankt waren, würden immer noch schwer atmen, "wenn sie ein oder zwei Stockwerke gehen müssen", sagt Paul Schlagnitweit, der als Plastischer Chirurg auch auf einer Covid-Station aushalf.

Auf die Fitness kann man sich nicht immer verlassen: Eine 20-jährige Leistungssportlerin sei auch Monate nach ihrer Erkrankung nicht zu ihrer alten Form zurückgekehrt, berichtet die Internistin Daniela Szücs. Ähnliche Fälle kennt David Baumgartner, der im Klinikum Vöcklabruck als Anästhesist tätig ist: Einige junge, zuvor topfitte Menschen hätten nach wie vor Schwierigkeiten bei der Bewältigung des Alltags.

Christoph Neubacher kennt das. "Ich bin genesen und geimpft. Covid hat über Wochen meine körperliche Leistungsfähigkeit sehr eingeschränkt", sagt Neubacher, der im Ordensklinikum Linz

Gemeinsam machen sich die Jungmediziner für Impfungen stark. "Es geht nicht nur um einen selbst, sondern auch um die Mitmenschen", so der Appell von Andrea Jachs (Ordensklinikum).