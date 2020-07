Covid-19: Weiterer Fleischverarbeiter in Oberösterreich betroffen

Laut Krisenstab handelt es sich um ein Unternehmen aus Linz. Bisher waren insgesamt zehn Fälle in Betrieben in den Bezirken Wels-Land, Ried und Braunau bekannt gewesen.

Für Anka Lorencz, Geschäftsführerin des Lebensmittelgewerbes in der Wirtschaftskammer Österreich, ist es aufgrund des regionalen Corona-Clusters in Oberösterreich nicht überraschend, dass sich auch Mitarbeiter der Branche darunter befinden würden. Österreichs Fleischverarbeiter und Schlachthöfe würden sich am laufenden Screening-Programm gerne beteiligen, denn dieses sei wichtig, um mögliche Corona-Spots aufzuspüren.

Zudem wies Lorencz angesichts des massiven Corona-Ausbruchs beim deutschen Fleischverarbeiter Tönnies darauf hin, dass die rechtliche und soziale Situation in Österreich und Deutschland "keinesfalls vergleichbar" seien, weil die österreichischen Fleischverarbeiter deutlich kleiner und regionaler seien und zudem ein kollektivvertraglicher Mindestlohn gelte. Der oberösterreichische Agrarlandesrat Max Hiegelsberger (ÖVP) stieß am Montag in das selbe Horn. Er lobte zudem das "vorsorgliche Handeln der Schlachthöfe", die sich aktiv mit dem Problem auseinandersetzen würden. "Das Virus ist nach wie vor unter uns. Bis ein Impfstoff gefunden wird, müssen wir auf Umsichtigkeit und Eigenverantwortung setzen", so Hiegelsberger.

