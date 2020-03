Weltweit wird fieberhaft an Medikamenten und an einer Impfung gegen das neue Coronavirus geforscht. Der aus dem Innviertel stammende Genetiker Josef Penninger und das Wiener Biotech-Unternehmen Apeiron wollen in China in den kommenden drei bis vier Wochen ein Medikament testen, das gegen die schlimmsten Auswirkungen von Covid-19 – allen voran die tiefe, schwere Lungenentzündung – wirksam sein könnte.