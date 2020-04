Coronavirus: Zwei infizierte Oberösterreicher starben im Altersheim

Eine 80-jährige Frau aus dem Bezirk Steyr-Land starb im Altenheim in Bad Hall, eine 78-jährige Heimbewohnerin aus dem Bezirk Linz-Land starb in Neuhofen an der Krems.

Einen dritten Covid-Todesfall meldet das Land Oberösterreich am Montag aus dem Linzer Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Dort ist ein 80-jähriger Patient aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung verstorben. Alle litten laut Krisenstab an Vorerkrankungen.

In jenem Altenheim in Bad Hall sind elf Mitarbeiter und 13 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die erkrankten Senioren und die Kontaktpersonen sind in zwei Wohnbereichen isoliert.

Insgesamt sind derzeit 38 Bewohner sowie 58 Mitarbeiter in 29 Alten- und Pflegeheimen in Oberösterreich erkrankt.

Spitäler gewappnet

Im Bundesland sind bisher 44 Menschen gestorben, die an Covid-19 erkrankt waren. 63 Patienten werden derzeit im Spital behandelt, 27 auf der Intensivstation.

33 Stationen und Abteilungen werden in Oberösterreichs Spitälern freigehalten, um für einen Anstieg an Covid-19-Patienten gewappnet zu sein und eine Überlastung zu vermeiden.

Der Abwärtstrend bei den Erkrankten hielt weiter an. Stand Montagnachmittag waren in Oberösterreich 268 Personen erkrankt, 1679 standen unter Quarantäne. Insgesamt wurden bisher 2.208 Personen positiv getestet.

