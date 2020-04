Coronavirus: Zahl der Toten in Oberösterreich steigt auf 53

In Oberösterreich gab es am Sonntag das 53. Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen: Im Klinikum Freistadt starb eine 78-jährige Frau aus dem Bezirk Freistadt. Die Mühlviertlerin habe an Vorerkrankungen gelitten, teilte das Land Oberösterreich am späten Nachmittag mit. Damit erhöht sich die Zahl der Toten am Wochenende auf drei. Am Samstag wurde, wie berichtet, der Tod einer 80-Jährigen im Seniorenheim Bad Hall sowie eines 93-Jährigen im Kepler Uniklinikum bekannt.

Die Zahl der aktiven Coronavirus-Fälle, als die Zahl der Erkrankten abzüglich der Zahl der Genesenen, ist unterdessen weiter gesunken. 163 Menschen waren mit Stand Sonntagnachmittag in Oberösterreich erkrankt, die meisten davon im Bezirk Braunau am Inn (26), gefolgt vom Bezirk Steyr-Land (22) und der Stadt Linz (16).

Mehr als 1000 Oberösterreicher in Quarantäne

53 Personen waren so schwer erkrankt, dass sie in Spitälern behandelt werden mussten, 14 davon auf einer Intensivstation. 1.123 Oberösterreicher befanden sich in Quarantäne. Die wenigsten aktuellen Fälle gab es im Bezirk Wels-Land. Hier war nur eine einzige Person betroffen.

Erhöhter Anstieg blieb aus

Bundesweit hat die Aktualisierung der Coronavirus-Fallzahlen durch das Innenministerium hat am Sonntag denselben Anstieg an Neuinfektionen und Todesopfern wie 24 Stunden davor gebracht. Demnach haben sich 77 weitere Personen infiziert, womit die Gesamtzahl der Infektionen in Österreich auf 15.225 gestiegen ist. Sechs Tote ließen die Zahl der mit oder an Covid-19 Verstorbenen auf 542 ansteigen.

Insgesamt 12.282 Personen sind genesen, die Zahl der aktuell Erkrankten sank erneut um mehr als 100 auf nun noch 2.401. 594 Personen befinden sich wegen einer Coronavirus-Erkrankung in Krankenhaus-Behandlung, 145 davon auf Intensivstationen. Das sind 14 bzw. drei weniger als am Samstag. Generell blieb ein erhöhtes Ansteigen der Zahlen zwölf Tage nach den ersten Geschäftseröffnungen bisher aus.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) betonte in einer Aussendung des Gesundheitsministeriums, dass 542 Todesfälle um 542 zu viel, aber deutlich weniger als in den meisten Ländern Europas seien. Dabei verwies Anschober auf den weltweiten Anstieg von Corona-Todesopfern binnen 24 Stunden um 6.960 Personen. Laut Johns-Hopkins-Universität wurden insgesamt bereits mehr als 203.000 Corona-Tote gezählt.

Ein Infizierter steckt im Schnitt 0,63 Personen an

Die Situation rund um SARS-CoV-2 stellt sich laut den Berechnungen der Epidemiologen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und beteiligter Statistiker der TU-Graz weiterhin relativ positiv dar: Die effektive Reproduktionszahl – wie viele Personen ein Infizierter ansteckt – beträgt nur noch 0,63 (21. April).

Die Experten haben die "epidemiologischen Kennzahlen der Entwicklung des Covid-19-Ausbruchs unter Verwendung des Labordiagnose-Datums für den Zeitraum 9. April bis 21. April", berechnet. Die Datenbasis bezieht sich auf 1.777 diagnostizierte Fälle in der genannten Zeitperiode in Österreich. Am 12. März war die geschätzte effektive Reproduktionszahl des Virus noch zwischen 3,5 und 4,0 gelegen. Das bedeutet, dass zur stärksten Zeit der Virusverbreitung eine angesteckte Person statistisch mehr als 3,5 weitere Menschen infizierte.

Die Zahl nahm danach jedoch ständig ab. Am 1. April betrug die effektive Reproduktionszahl nur noch 1,14. Ab 5. April lag sie unter der Marke von 1, die für die Überwindung der Covid-19-Pandemie notwendig wäre. Die tägliche Steigerungsrate bei SARS-CoV-2 wird in der aktuellen Berechnung mit minus 12,3 Prozent angegeben. Sowohl die effektive Reproduktionszahl als auch die Abnahme der Neuinfektionen waren im Vergleich zu den Werten vom 17. April gleich geblieben, wie die Fachleute mitteilten.

