Ballsaison: Die nächsten Absagen

Ärzteball, Jägerball, Juristenball, der Ball der Pharmacie sowie der Ball der Offiziere und der Concordiaball. Das Komitee der Wiener Nobel- und Traditionsbälle hat gestern nach einem Sondertreffen bekanntgegeben, dass diese Tanzveranstaltungen in der kommenden Ballsaison nicht stattfinden werden.

"Solange die Fallzahlen hoch, zuverlässige, schnelle und kostengünstige Tests oder eine Impfung nicht verfügbar sind, wäre alles andere als eine Absage unverantwortlich", sagte eine Sprecherin des Komitees.

"Entscheidung sehr schwer gefallen"

Die Durchführung der Bälle sei durch die geltenden Einschränkungen aber ohnehin nahezu unmöglich. So dürften etwa nur Personen miteinander tanzen, die im selben Haushalt leben, und zu allen anderen Ballbesuchern sei ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. "Dies steht der Grundidee eines Balls entgegen und es ist kaum vorstellbar. Uns ist die Entscheidung aber natürlich sehr schwer gefallen", sagte die Sprecherin.

Die Wiener Ballsaison ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Vergangenes Jahr wurden Berechnungen der Wirtschaftskammer zufolge durch die 520.000 Ballbesuchern Umsätze in der Höhe von 151 Millionen Euro gemacht.

CV-Ball und Polizeiball abgesagt

In Linz wurden CV-Ball und der Polizeiball bereits abgesagt. Auch viele Maturabälle mussten abgesagt bzw. auf den Sommer verschoben werden. In Linz sind unter anderem das Europagymnasium Auhof, das Hamerling-, Ramsauer- und Peuerbach-Gymnasium betroffen. Noch keine Entscheidung gibt es für den Ball des Kaufmännischen Vereins (KV-Ball). Das werde "sich in den nächsten zwei bis drei Wochen entscheiden", sagte KV-Präsident Franz Penz zuletzt den OÖN.