Coronavirus und das Arbeitsrecht: Sieben Fragen und Antworten

Noch nie gab es so viele Anfragen: Seit Montag verzeichnet die Arbeiterkammer Oberösterreich täglich mehr als 5000 Anrufe rund um das Coronavirus – sechsmal so viele wie an einem gewöhnlichen Tag. Präsident Johann Kalliauer beantwortet sieben häufige Fragen.

Muss ich trotz Ausgangsbeschränkung in den Betrieb kommen?

Unaufschiebbare Berufsarbeit ist eine ausdrückliche Ausnahme. Die Definition obliegt der Entscheidung des Arbeitgebers. Wir raten unseren Mitgliedern, sich jedenfalls arbeitsbereit zu erklären, um im Falle einer Freistellung den Entgeltfortzahlungsanspruch zu wahren.

Kann im Betrieb Kurzarbeit vereinbart werden?

Ja. Es ist möglich, die Arbeitszeit auf bis zu null Stunden zu reduzieren und trotzdem in einem aufrechten Beschäftigungsverhältnis bei fast vollem Lohnausgleich zu bleiben.

Darf oder muss ich Home Office machen?

Es bedarf einer Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Die Arbeiterkammer empfiehlt, dass sich möglichst viele Beschäftigte mit ihren Firmen auf Home Office einigen.

Bekomme ich bei einer Betriebsschließung das Entgelt fortgezahlt?

Wird der Betrieb auf behördliche Anweisung nach dem Epidemiegesetz geschlossen, haben Arbeitnehmer Anspruch auf ihr Entgelt nach dem Epidemiegesetz. Wenn nur das Betreten des Betriebes zum Erwerb von Waren verboten ist, dürfen Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Betrieb nach wie vor betreten. Entscheidet sich der Arbeitgeber dazu, die Beschäftigten vorerst freizustellen, muss er ihnen das Entgelt grundsätzlich weiterbezahlen.

Habe ich Anspruch auf Betreuungsfreistellung für meine Kinder, wenn Schule oder Kindergarten geschlossen sind?

Ja. Wenn auch im privaten Umfeld keine Betreuungsmöglichkeit gegeben ist, liegt ein Anspruch auf Dienstverhinderung mit Entgeltfortzahlung vor.

Muss ich mir jetzt Urlaub nehmen? Kann mein Chef Urlaub anordnen?

Das ist Vereinbarungssache. Wenn Beschäftigte keinen Urlaub verbrauchen wollen, dürfen sie nicht einseitig auf Urlaub geschickt werden.

Welche Sicherheitsvorkehrungen muss der Arbeitgeber treffen?

Die Betriebe haben eine Fürsorgepflicht für alle Arbeitnehmer. Welche Sicherheitsvorkehrungen sie treffen müssen, ist im Einzelfall zu beurteilen. Jedenfalls wichtig: regelmäßiges Händewaschen, Sicherheitsabstand von ein bis zwei Metern zu Kollegen und das Tragen von Schutzmasken.

