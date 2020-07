Coronavirus: Todesfall in Oberösterreich

Nach acht Wochen ohne Corona-Todesfall ist am Dienstag in Oberösterreich wieder ein Opfer gemeldet worden: Eine 100-jährige Frau aus Linz starb im Kepler Uniklinikum, bestätigte das Land auf APA-Anfrage. Die Zahl der im Bundesland an Covid-19 gestorbenen Personen stieg somit auf 62.

Präventiver Aufruf

Die Gesundheitsbehörde der Stadt Linz ermittelte im Zuge des Contact Tracings, dass eine positiv auf das Covid-19-Virus getestete Linzerin am 22. und 24. Juli Züge der ÖBB bzw. der Westbahn auf der Strecke Linz–Wien sowie Wien-Linz benutzt hat. Die Frau fuhr mit dem um 8.16 Uhr am Linzer Hauptbahnhof abfahrenden ÖBB-Zug RJX 669. Die Rückfahrt erfolgte jeweils mit der Westbahn: Am 22. Juli mit dem Zug um 21.10 Uhr ab Wien Westbahnhof (WB 996, Ankunft Linz Hbf. 23.28 Uhr) sowie am 24. Juli mit der Westbahn (WB 992) um 17.10 Uhr von Wien Westbahnhof nach Linz Hauptbahnhof (Ankunft 19:28 Uhr).

Mitreisende in den vier Zügen werden gebeten, ihren Gesundheitszustand genau zu überwachen. Im Falle auftretender Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Katarrh der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes sollte umgehend die Gesundheits-Hotline unter der Telefonnummer 1450 kontaktiert werden.

