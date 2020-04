Coronavirus: Rückläufige Zahlen in OÖ, Lehrer bekommen waschbare Masken

Auf den Normalstationen in Spitälern lagen mit 39 Patienten um sieben weniger als tags zuvor. Der Krisenstab meldete keine neuen Todesfälle.

Mit der schrittweisen Öffnung der Schulen ab Mai wird das Land Oberösterreich alle seine Pflichtschullehrer mit Nasen-Mund-Schutz versorgen. Dazu wurde eine Bestellung von waschbaren Masken bei der Bundesbeschaffungsagentur in Auftrag gegeben. "Rechtzeitig vor Schulbeginn" erhalte jeder Lehrer zwei Stück, informierte Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) am Mittwoch in einer Aussendung. "Das Land OÖ übernimmt hier Verantwortung für einen ganz sensiblen Bereich unserer Gesellschaft - der Schule", meinte der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger.

Bis 15. Mai werden die Volksschulen sowie Neue Mittelschulen mit Masken ausgestattet, danach folgen bis spätestens 29. Mai die Polytechnischen Schulen, die Berufsschulen sowie land- und forstwirtschaftliche Schulen, präsentierte Haberlander den Verteilungs-Fahrplan. Für Mund-Nasen-Schutz der Schüler seien die Eltern verantwortlich, zur Sicherheit gebe es in den Schulen aber ein Reservekontingent.

