Vier weitere Todesfälle in Oberösterreich, Spitäler rüsten sich

Bisher haben sich in Oberösterreich 1.754 Menschen mit dem Virus infiziert, abzüglich der Genesenen und der Toten sind damit aktuell 1.364 Personen Corona-positiv.

Neben einer 86-Jährigen aus dem Bezirk Eferding, einem 74-Jährigen aus Linz und einer ebenfalls 74-jährigen Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck – alle mit schweren Vorerkrankungen – starb auch ein 55-Jähriger aus Linz. In seinem Fall wurde eine Obduktion angeordnet, Details zu dem Todesfall waren vorerst nicht bekannt.

Zunahme neuerlich gesunken

Die Zahl der Erkrankungen ist zwar am Donnerstag weiter gestiegen, aber die Zunahme sei neuerlich gesunken, hieß es in einer Aussendung des Landes. Der Krisenstab sehe darin ein Indiz, dass die Maßnahmen zu wirken beginnen. Abermals wurde an die Oberösterreicher appelliert, die Maßnahmen einzuhalten und nur im eigenen Ort spazieren zu gehen anstatt Ausflugsziele anzusteuern.

Fälle in 22 Senioren- und Pflegeheimen

Von den oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen sind mittlerweile 22 Einrichtungen betroffen. Insgesamt wurden bisher 34 Bewohner und 31 Mitarbeiter positiv getestet. Neu dazugekommen ist das Heim Aigen-Schlägl, dort wurden drei Mitarbeiter positiv getestet, weitere Untersuchungen waren noch am Laufen. Vergleichsweise gute Nachrichten gab es aus dem Bezirksseniorenheim Unterweißenbach, wo eine Pflegekraft infiziert ist: Dort sind die Tests der übrigen 90 Mitarbeiter und 73 Bewohner mit drei Ausnahmen ausgewertet und allesamt negativ.

Die Stadt Linz meldete, dass im Seniorenzentrum Keferfeld-Oed, wo sich ein Bewohner während eines Krankenhausaufenthaltes infiziert hatte, nun entgegen der Erwartungen zwei weitere Senioren und eine Mitarbeiterin positiv getestet worden sind. Von den 90 Bewohnern standen noch 30 Tests aus, bei den Mitarbeitern 20. Im Seniorenzentrum Franz Hillinger dürfte sich ein Mitarbeiter, der zuletzt vor zehn Tagen im Dienst war, außerhalb seines Arbeitsfeldes infiziert haben. Im betroffenen Wohnbereich wurden Tests angeordnet, laut Stadt ist es aber eher unwahrscheinlich, dass sich jemand angesteckt hat.

Zwei Kindergärten betroffen

Auch eine Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigungen ist betroffen. In der Invita Engelhartszell wurden vier Mitarbeiterinnen abgesondert - zwei sind infiziert, zwei hatten engen Kontakt zu ihnen. Elf Bewohner wurden negativ getestet.

In Linz ist nach einem Kindergarten im Stadtteil Urfahr nun auch ein zweiter in Auwiesen betroffen: In beiden Fällen ist je eine Pädagogin erkrankt. Die Ergebnisse der restlichen Tests waren noch ausständig.

38 Stationen werden freigehalten

Unterdes rüsten sich Oberösterreichs Krankenhäuser rüsten sich für ansteigende Zahlen an Covid-19-Patienten.38 Stationen und Abteilungen würden dafür in den 15 Spitälern im Land freigehalten, hieß es am Donnerstag. Derzeit seien 7,3 Prozent der Spitalsmitarbeiter im Krankenstand, das umfasse alle Erkrankungen, inklusive Covid-19-Erkrankte, positiv Getestete und Kontaktpersonen in Quarantäne.

Gesperrt sei derzeit eine der vier Stationen der geronto-psychiatrischen Abteilung im Kepler Uniklinikum in Linz, sie werde voraussichtlich am Montag wieder geöffnet. Seit Ausbruch des Coronavirus wurden immer wieder Stationen oder Abteilungen vorübergehend gesperrt, wie auch die mittlerweile wieder geöffnete Gynäkologie in Bad Ischl.

Zahl der Ausfälle "nicht besorgniserregend"

Es sei im Konzept der Spitäler vorgesehen, dass Abteilungen und Stationen übersiedeln, um Bettenressourcen zu haben. Das werde nun laufend umgesetzt, hieß es vom Land. Die Zahl der krankheitsbedingten Ausfälle sei vergleichbar mit einer "normalen Grippezeit" und nicht besorgniserregend.

Bei der Aufnahme ins Spital würden jene Patienten auf das Coronavirus getestet, die aufgrund einer Checkliste, die bei den Schleusen vor den Häusern abgefragt werde, als Verdachtsfälle gelten. Die Testung erfolge auf der Notfallambulanz.

Schutzkleidung für das Personal, das mit der Versorgung von Covid-19-Patienten betraut ist, sei ausreichend vorhanden. Sie würde entsprechend der geltenden Hygienevorschriften gewechselt. Große Nachschublieferungen würden in den kommenden Tagen erwartet.

Künftig tägliche Informationen

Um Spekulationen vorzubeugen, wird das Land Oberösterreich künftig täglich über die Situation in den Krankenhäusern berichten. Zuvor war von mehreren Seiten die Kommunikation des Krisenstabs kritisiert worden.

"Wir sind als Gemeinde völlig außen vor und können nicht handeln", beklagte sich etwa Bürgermeister Erich Wahl aus St. Georgen an der Gusen, wo das Seniorenheim von der Epidemie betroffen ist. Dabei seien die Gemeinden direkt mit den verunsicherten Menschen in Verbindung. Man sei nur im eigenen Bereich handlungsfähig, müsse sich um alles - wie etwa Schutzmasken für die Feuerwehren - selbst kümmern. Das bestätigte sein Steyrer Amtskollege Gerald Hackl (beide SPÖ).

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.