Coronavirus nimmt Skigebieten Schwung: Saisonende ab Montag

Bis gestern Mittag herrschte in Hinterstoder noch Zuversicht. "Firnschnee" und "Sonnenskilauf" bis zum 13. April waren angekündigt. Dann endete auch im Weltcuport die Wintersaison abrupt.

Denn alle noch geöffneten Skigebiete in Oberösterreich müssen, um die weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern, am Montag, 16. März, ihren Betrieb einstellen. "Es ist eine schmerzhafte Entscheidung für die ohnehin schon schwer unter Druck stehende Tourismusbranche, aber im Interesse der Gesundheit unserer Gäste sowie der Mitarbeiter und der Bewohner der Wintersportorte unvermeidbar", sagt Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner (VP).

Für Helmut Holzinger, Geschäftsführer der Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen (HiWu) sei der finanzielle Schaden noch nicht abschätzbar. "Es war alles in allem eine durchschnittlich gute Saison. Wir schließen nur zwei Wochen früher als vergangenes Jahr und waren gut besucht, hatten aber durch Sturm und Schlechtwetter auch einige durchwachsene Tage." Viel schlimmer treffe es die Hotellerie in der Region, wenn die Lifte und Seilbahnen ab Montag stillstehen. Hotels bleiben in Oberösterreich, anders als in Tirol, bis auf Weiteres geöffnet.

Kein Skibetrieb in Österreich

Auf dem Dachstein trifft es nicht nur die Skifahrer, auch Tourengeher und Schneeschuhwanderer müssen mit starken Einschränkungen bei ihren Touren rechnen: Simonyhütte, Seethalerhütte und Wiesberghaus bleiben ab Montag geschlossen.

Nachdem in Tirol und Salzburg bereits am Donnerstag angekündigt worden war, dass alle Skigebiete ihren Betrieb nach dem Wochenende einstellen, gab es gestern auch in Vorarlberg, Kärnten, Niederösterreich und der Steiermark Gewissheit. Damit ist der gesamte Skibetrieb in Österreich ab Montag beendet.

An den verbleibenden Skitagen werden alle Gäste in Österreich dazu aufgerufen, die sozialen Kontakte "möglichst zu vermeiden".

Artikel von Gabriel Egger