Coronavirus - Neun Todesfälle in Oberösterreich

Die Lage in den Spitälern ist angespannt, Ausweichquartiere sind in Planung. Die Krankenhäuser appellierten an die Bevölkerung, die Maßnahmen einzuhalten, nur so könne eine Überlastung verhindert werden.

Die Zahl der Neuinfektionen war mit 1.510 in Oberösterreich neuerlich sehr hoch. Insgesamt sind derzeit 9.020 Personen (Stand 12:00 Uhr) im Bundesland erkrankt. Besonders stark betroffen ist der Bezirk Eferding, wo mittlerweile mehr als ein Prozent der Bevölkerung positiv ist. Oberösterreichweit liegen 547 Corona-Patienten auf Normal- und 61 auf Intensivstationen in den Krankenhäusern.

Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass die Zahl der Toten in der zweiten Welle bereits deutlich höher ist als in der ersten: Von Beginn der Pandemie bis Anfang Juni waren es 61, dann folgte eine achtwöchige Phase ohne Todesopfer. Seither ist ihre Zahl auf 158 gestiegen.

Landsleute halten sich Regeln

Die Oberösterreicher haben sich in der Nacht auf Mittwoch an die neuen Ausgangsbeschränkungen gehalten. Die Polizei hat 534 Kontrollen in Lokalen durchgeführt, wobei es keine Beanstandung gab, erfuhr die APA von der Pressestelle der Landespolizeidirektion. Es habe offensichtlich auch keine Garagenpartys gegeben und keine Verstöße gegen die Ausgangssperre von 20.00 bis 6.00 Uhr - wobei der Terroranschlag in Wien am Vorabend die Lust auf das Ausgehen gedämpft haben könnte.

