Coronavirus: Fast 600 Fälle in Oberösterreich

Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen in Österreich ist bis Samstag (Stand 21 Uhr) auf 2953 geklettert. Die meisten Covid-19-Fälle gab es am Samstagabend in Oberösterreich mit 596, gefolgt von Tirol mit 578 Fällen, berichtete das Gesundheitsministerium auf seiner Website.

Bei den Neuansteckungen bezeichnete Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) die Entwicklung in Österreich als "stabil", gab jedoch zu bedenken, dass in der kommenden Woche eine weitere deutliche Verringerung notwendig sei. Insgesamt deuten die aktuellen Zahlen darauf hin, dass sich die Verbreitung des Coronavirus in Österreich etwas verlangsamt hat.

In Oberösterreich war der Bezirk Perg jener mit den meisten bestätigten Infektionen: 85 Fälle waren hier bekannt. Im Bezirk Urfahr-Umgebung waren 81 Patienten positiv auf das Virus getestet worden, in der Stadt Linz waren es 79. im Bezirk Linz-Land gab es 52 Fälle.

Überwiegend verläuft die Infektionskrankheit mild, vor allem bei jüngeren Menschen ohne Vorerkrankungen. So wie bei einem Ehepaar aus dem Bezirk Linz-Land, mit dem die OÖN am Freitag sprachen. Beide (Ende 30 bzw. Mitte 40 Jahre alt) klagten über leichtes Fieber, Durchfall und "Kurzatmigkeit", die sich etwa beim Stiegensteigen im Haus einstelle.

Doch es gibt auch schwerere Fälle. So befanden sich mit Stand Freitagabend 18 Oberösterreicher im Spital, eine Person musste auf der Intensivstation versorgt werden. Tödlich kann die Infektionskrankheit vor allem bei alten bzw. und immungeschwächten Menschen mit Vorerkrankungen verlaufen. Vier Patienten sind laut den Angaben des Landes bereits wieder genesen.

83-jährige Frau in der Steiermark gestorben

In der Steiermark ist am Samstag erneut ein Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Wie die Landessanitätsdirektion in einer Aussendung mitteilte, starb in der Nacht auf Samstag eine Frau, die mit dem Coronavirus infiziert war. Die 83-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld hatte mehrere Vorerkrankungen und war in stationärer Behandlung im LKH Graz West.

