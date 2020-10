Coronavirus: Ein weiterer Todesfall in Oberösterreich

Eine 91-jährige Patientin aus dem Bezirk Vöcklabruck starb im Salzkammergut Klinikum Gmunden an den Folgen ihrer Infektion. Bei der Pensionistin bestanden bereits Vorerkrankungen.

Seit gestern gab es 612 Neuinfektionen, 3.637 aktiv Infizierte waren es mit Stand 15.00 Uhr.

Fallhäufung im Bezirk Grieskirchen

In der landwirtschaftlichen Fachschule und Berufsschule Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) sind zwei positive Fälle zu den bereits bekannten 16 positiven Schülerinnen und Schülern hinzugekommen. Bei einem Fußballverein im Bezirk Grieskirchen stiegen die positiven Covid-19-Fälle von 40 auf 41 (25 Teilnehmer und 16 Folgefälle). Auch bei einem fleischverarbeitenden Betrieb im Bezirk Ried Zahl der Erkrankten von 160 auf 161 Personen (152 Mitarbeiter und neun Folgefälle) gestiegen. Vier positiv getestete Mitarbeiter sind bei einem weiteren fleischverarbeitenden Betrieb im Bezirk Ried entdeckt worden. Es laufen derzeit noch Testungen.

Die anderen Fallhäufungen blieben alle stabil, wie eine Musikprobe im Bezirk Rohrbach mit 30 Personen, davon 16 Teilnehmer und 14 Folgefälle.

Situation in Alten- und Pflegeheimen derzeit stabil

Die Situation in den Alten- und Pflegeheimen ist zur Zeit stabil: Zu den 77 positiv auf Covid-19 getesteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 126 Bewohnerinnen und Bewohnern sind keine neuen Fälle hinzugekommen.

Bei bestehenden Fallhäufungen in Alten- und Pflegeheimen gibt es die größten Zuwächse in zwei Einrichtungen im Bezirk Ried (17 Bewohner, 5 Mitarbeiter sowie 42 Bewohner, 13 Mitarbeiter) und im Bezirk Gmunden (39 Bewohner, 12 Mitarbeitern).

Die OÖ Krankenanstalten arbeiten derzeit im Normalbetrieb und es werden ausreichend Bettenkapazitäten für Covid-19-Patientinnen und Patienten vorgehalten. Wöchentlich wird der zu erwartende Betreuungsbedarf an Covid-19-Erkrankten zwischen Vertretern der KH-Träger-Taskforce und der Abteilung Gesundheit evaluiert. Bei steigendem Bedarf an Krankenhausbetreuung werden die notwendigen Bettenkapazitäten sowie die Leistungsspektren der Krankenanstalten angepasst.

Pfarre Attnang schließt Kirche und Pfarrbüro

Nach einer Häufung von Infektionen zunächst bei Kirchenmusikern sowie nach Infektionen mehrerer Personen nach Gottesdiensten hat die Pfarre Attnang alle Messen und Veranstaltungen ausgesetzt und Kirche und Sekretariat bis auf Weiteres geschlossen.

Die Infektionshäufung in der oberösterreichischen Pfarre Attnang dürfte im Zusammenhang mit einem Kirchenchor-Cluster stehen. So wurden alle 13 Mitglieder eines Chores, der bei einem Gottesdienst am 11. Oktober in der Pfarre gesungen hatte, positiv getestet; außerdem dürften sich vier weitere Personen im familiären Umkreis nach zwei Sonntagsmessen angesteckt haben. Die Pfarre habe daraufhin am Freitag entschlossen, Kirche und Pfarrbüro zu schließen und alle Messen und Veranstaltungen auszusetzen.

Der Sprecher der Diözese Linz, Mike Kraml, lobte in einer Stellungnahme gegenüber Kathpress die Pfarre für ihre vorbildliche Vorgehensweise: "Die Entscheidung, derzeit keine Gottesdienste zu feiern und das Pfarrbüro zu schließen, ist sicherlich keine leichte Entscheidung. Die Pfarrleitung Attnang Heiliger Geist hat aber im Sinne der Gesundheit der Bevölkerung in vorbildlicher Weise gehandelt, damit es hoffentlich zu keinen weiteren Covid-19-Erkrankungen innerhalb der Pfarre kommt."

16 Anzeigen wegen Verstoß gegen die Sperrstunde

Von der Exekutive wurden 629 Lokale und Betriebe in Oberösterreich hinsichtlich Sperrstundeneinhaltung kontrolliert. Aus diesen Kontrollen resultierten 16 Anzeigen.

