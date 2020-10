Coronavirus: Ein neuer Todesfall in Oberösterreich

Ein 72-Jähriger ist im Ordensklinikum der Barmherzigen Schwestern in Linz gestorben. Insgesamt waren Freitagnachmittag 799 aktive Fälle bekannt. 46 Kranke befanden sich im Spital, vier davon auf der Intensivstation. Seit dem Vortag gab es 75 Neuinfizierte.

Um die Zuverlässigkeit von Antigen-Schnelltests zu überprüfen, wird der Lungenspezialist Bernd Lamprecht einen Testlauf mit Patienten am Linzer Kepler Uniklinikum durchführen. Dies wurde in der Sitzung des oberösterreichischen Corona-Boards am Freitag vereinbart. "Wir wollen uns nicht nur auf Studien anderer verlassen, sondern uns selbst ein Bild machen", begründeten Landeshauptmann Thomas Stelzer und seine Stellvertreterin Christine Haberlander (beide ÖVP) den Schritt.

Wegen der rasch verfügbaren Ergebnisse binnen 15 Minuten sei der Einsatz vor allem im Bereich der Notaufnahme oder auch der Geburtshilfe denkbar, meinte Lamprecht. Er rechnet damit, dass sich Experten nach etwa 50 Testungen ein erstes Bild machen können. Diese Ergebnisse sollen in einigen Wochen vorliegen.

