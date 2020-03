Coronavirus: 64 Oberösterreicher sind wieder gesund

Das teilte die Landesregierung am Freitagnachmittag in einer Aussendung mit. Gesundheitsexperten zufolge sei davon auszugehen, dass die Zahl der Genesenen höher liegt als die offiziell dokumentierten Zahlen.

Österreichweit ist die Zahl der Infizierten bis Freitagnachmittag auf 7399 gestiegen. Den Höhepunkt der Erkrankungszahlen erwartet Gesundheitsminister Anschober zwischen Mitte April und Mitte Mai. >> Mehr dazu hier

Dass bereits 64 Betroffene in Oberösterreich wieder genesen sind, zeigt laut Landeshauptmann Stelzer, "dass die Maßnahmen greifen, dass wir uns auf einem guten Weg befinden". Er dankt der Bevölkerung für die Disziplin und appelliert wie seine Stellvertreterin Christine Haberlander an alle Landsleute, durchzuhalten und die Maßnahmen weiterhin konsequent zu befolgen. "Auch wenn es immer schwerer fällt, aber jetzt kommt es auf uns alle miteinander an", werden die Landesspitzen in der Aussendung zitiert.

Infizierte, die die Erkrankung wegen einem milden Verlauf zu Hause auskurieren, sollten sich gesund melden. Das sei wichtig, um die genesenen Patienten zu dokumentieren und die Lage besser beurteilen zu können.

Wer sich etwa mit einem leichten Krankheitsverlauf in häuslicher Quarantäne befindet, für den endet die Isolierung frühestens 14 Tage nach Symptombeginn. Nach Rücksprache mit einem Arzt gilt es, seit mindestens 48 Stunden symptomfrei zu sein.

Die aktuelle Lage in Oberösterreich (Stand Freitag, 13 Uhr)

Mehr als 1200 Covid-19-Patienten

Mehr als 6500 befinden sich in Quarantäne

72 Infizierte werden im Spital behandelt

Zehn Infizierte liegen auf der Intensivstation

Vier Betroffene sind bisher an den Folgen der Erkrankung verstorben

