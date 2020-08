35 Corona-Neuinfektionen in Oberösterreich

Darunter sind laut Landeskorrespondenz 18 Reiserückkehrer sowie acht Folgefälle. 13 dieser neuen Fälle plus vier Folgefälle betreffen Reisende aus Kroatien. Aktuell sind in Oberösterreich 439 Personen an dem Coronavirus erkrankt (Stand Samstag, 12.00 Uhr).

Seit 24. Juni verzeichnete der Krisenstab in Summe 466 infizierte Reiserückkehrer und 99 Folgefälle, also insgesamt 565 Fälle. Die Zahl der infizierten Kroatien-Heimkehrer stieg seither auf 283 inklusive 31 Folgefälle an. Allein aus der kroatischen Region Makarska wurden bisher 127 Infektionen festgestellt. Seit Beginn der Reisewarnung nach Kroatien sind 1.786 Reiserückkehrer aus Kroatien getestet worden, davon waren 152 positiv, aktuell sind 483 Personen abgesondert.

Kostenlose Testmöglichkeit für Reiserückkehrer

Reiserückkehrer von den Balearischen Inseln, die keine Corona-Symptome aufweisen, können sich bei der Gesundheitsnummer 1450 melden, wenn sie im Zeitraum 14. August, 00.00 Uhr, bis 23. August, 24.00 Uhr, nach Österreich eingereist sind und sich einem Covid-19 Test unterziehen möchten. Die Anforderung dieser kostenlosen Testmöglichkeit besteht ab sofort bis einschließlich Freitag, 28. August, 24.00 Uhr, wie die Landeskorrespondenz informierte.

Der Krisenstab gab zudem bekannt, dass aktuell drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von drei Alten- und Pflegeheimen in Oberösterreich an Covid-19 erkrankt sind, Bewohner seien nicht betroffen.

