Coronavirus: 21 Neuinfektionen in Oberösterreich

Binnen eines Tages wurden laut dem Innenministerium 56 positive Virustests registriert. In den vergangenen Tagen waren es jeweils um die hundert gewesen. 21 davon entfielen auf Oberösterreich, 20 auf Wien.

Pressekonferenz im Livestream: Das Land Oberösterreich hat angesichts steigender Infektionszahlen für 13 Uhr eine Pressekonferenz mit LH Thomas Stelzer, LHStv. Christine Haberlander (beide ÖVP) und KUK-Primar Bernd Lamprecht im Landhaus angekündigt. Darin werden wohl weitere Maßnahmen angekündigt. So dürfte eine neuerliche Maskenpflicht in Gastronomie und Geschäften kommen. Wir übertragen live.

"Bisher gab es in Österreich 18.421 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (7. Juli 2020, 9.30 Uhr) sind österreichweit 706 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben, 16.686 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 91 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon zehn der Erkrankten auf Intensivstationen", hieß in einer Aussendung des Innenministeriums.

Die Bundesländerzahlen:

- Burgenland: 2

- Kärnten: 1

- Niederösterreich: 6

- Oberösterreich: 21

- Salzburg: 3

- Steiermark: 3

- Tirol: 0

- Vorarlberg: 0

- Wien: 20

Für den vorübergehend deutlichen Anstieg in den vergangenen Tagen waren Cluster vor allem in Oberösterreich rund um Glaubensgemeinschaften verantwortlich gemacht worden. In Wien pendeln die Zahlen in etwa zwischen 20 und 40 - mit tageweisen "Ausreißern". In Salzburg hat sich die Situation nach einem Ausbruch nach einem Rotary-Club-Treffen offenbar wieder beruhigt.

