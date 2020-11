Coronavirus: 13 Todesfälle binnen 24 Stunden in Oberösterreich

Die Betroffenen waren zwischen 66 und 91 Jahre alt. Die Zahl der Neuinfektionen war mit 2.554 zwar extrem hoch, allerdings handle es sich bei rund 700 davon um Nachmeldungen der vergangenen Tage, hieß es beim Land. Grund seien immer wieder auftretende technische Probleme mit dem Meldesystem des Bundes.

Fast 15.000 Infizierte

Stand 12.00 Uhr waren 14.824 Personen in Oberösterreich infiziert und fast 35.000 in Quarantäne. 846 lagen auf Normalstationen von Spitälern, 112 auf Intensivstationen. 102 von 132 Altersheimen sind mittlerweile betroffen: Insgesamt sind 388 Bewohner und 412 Mitarbeiter erkrankt. Im Schulbereich sind an 444 Standorten 779 Schüler und 359 Lehrer infiziert.

