Corona-Zahlen steigen weiter: Braunau will mit Ausreisekontrollen beginnen

Die Corona-Zahlen im Bezirk Braunau steigen weiter rasant an. Von Mittwoch auf Donnerstag gab es dort 71 Neuinfektionen. Den zweiten Tag in Folge überstieg die Sieben-Tage-Inzidenz die 400er-Marke. Am Mittwoch war sie bei 415 gelegen und stieg dann noch einmal kräftig an. "Nach Informationen des Landeskrisenstabes liegen wir mittlerweile bei 437,7", sagte der Braunauer Bezirkshauptmann am Donnerstag. Das ist noch einmal deutlich höher als der Wert, den die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) gestern auswies (415,9).

Kontrollen am Wochenende?

Wie berichtet, sind laut Vorgaben des Bundes Ausreisekontrollen vorgesehen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Bezirk mehr als sieben Tage lang über 400 liegt. Das wäre in Braunau frühestens am kommenden Mittwoch der Fall.

So lange will Kronberger nicht warten. "Es könnte sein, dass wir schon über das Wochenende Ausreisekontrollen machen", kündigt er im Gespräch mit den OÖN an. Die Pläne dafür seien bereits fertig. "Wir warten nur noch auf das Go des Landes." Gestern gab es deswegen intensive Abstimmungsgespräche zwischen Braunau und dem Landhaus in Linz. "Wir werden hier sicher nicht tatenlos zusehen", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Grünes Licht für die Kontrollen gab es bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe aber nicht.

Sollte es tatsächlich zu Ausreisekontrollen kommen, werden diese aufgeteilt auf alle Grenzbereiche des Bezirks stattfinden. Die Alternative, nur in Hochinzidenz-Gemeinden zu kontrollieren, sei verworfen worden, sagt Kronberger: "Das hätte nur bei Fallhäufungen in einzelnen Gemeinden Sinn gehabt." Die Infektionszahlen seien aber relativ gleichmäßig über das ganze Bezirksgebiet verteilt. Stattdessen werde es ein "engmaschiges Netz von mobilen Schwerpunktkontrollen an den Ausfahrtsstraßen" geben. 14 Standorte für Kontrollpunkte sind fixiert. Sie liegen an den wichtigsten Verkehrsverbindungen. Kronberger: "Wir prüfen noch, ob an den Örtlichkeiten Kontrollen verkehrstechnisch möglich sind."

Unterstützung kommt von der Landespolizeidirektion und vom Bundesheer. Lückenlose Kontrollen seien dennoch nicht möglich, das weiß auch der Bezirkschef. "Vor allem im Süden, nach Salzburg hin, ist die Pendlertätigkeit sehr hoch, da können wir nicht alle kontrollieren."

400 negative Tests im Testbus

In den vergangenen Tagen war der Testbus des Landes in vier Gemeinden des Bezirks unterwegs. Etwa 400 Menschen hätten sich insgesamt testen lassen, mit Stand Mittwochmittag habe es keinen einzigen positiven Fall gegeben. "Das zeigt, dass in den Gemeinden, die besonders hohe Inzidenzen hatten, die Infektionsketten unterbrochen werden konnten."

Artikel von Christian Ortner