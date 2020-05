Corona: Zahlen in Oberösterreich stabil, mehr Menschen in Quarantäne

Die Zahl der Menschen in Oberösterreich, die unter Quarantäne gestellt worden sind, ist am Wochenende mit Stand Sonntag (13.00 Uhr) auf 269 gestiegen. Damit sind elf Personen mehr behördlich abgesondert, als das noch am Freitag der Fall war.

Drei betroffene Heimbewohner und vier kranke Altenheim-Mitarbeiter (Stand Sonntag, 15.00 Uhr) bedeuten dagegen eine Halbierung der Infizierten-Zahl im Vergleich zu den Daten von Freitagnachmittag. Die gesamte Zahl der an Corona Erkrankten gab das Land Oberösterreich mit 28 an.

Die Zahl der Toten ist mit 60 weiterhin stabil. Damit sind in Oberösterreich seit zehn Tagen keine weiteren durch Corona bedingten Sterbefälle mehr hinzu gekommen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.