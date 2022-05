Corona-Welle flacht ab, weiterhin Verwirrung wegen Todeszahlen

Weiterhin Unklarheit herrscht in Österreich über die unterschiedlichen Covid-Todeszahlen, die kursieren. So hatte es erst vor zwei Wochen Nachmeldungen von Tausenden Todesfällen gegeben.

Innen- und Gesundheitsministerium meldeten gestern 18.170 Todesfälle seit Pandemiebeginn. Grundlage seien die Meldungen der Bundesländer, hieß es. Doch auf dem Dashboard der AGES waren am Sonntag bereits mehr als 19.697 Tote ausgewiesen gewesen. Nach einer Störung am Montagvormittag zeigte das AGES-Dashboard dann am Nachmittag bereits 19.719 Covid-Tote an.

Das Gesundheitsministerium gab dazu bekannt, dass es die "Bundesländer bereits dazu aufgefordert habe, die am AGES-Dashboard nachgemeldeten Todesfälle auch in ihren Systemen nachzumelden und diese in der täglichen Bundesländermeldung zu berücksichtigen". Wann diese Berücksichtigung bei allen Bundesländern abgeschlossen sein werde, könne das Gesundheitsministerium nicht sagen, hieß es.

Die aktuelle Corona-Welle flacht indes weiter ab. Bundesweit wurde die Zahl der Neuinfektionen gestern mit 4098 ausgewiesen, der geringste Wert seit vier Monaten. Wien hat demnach derzeit die höchste Sieben-Tage-Inzidenz mit 595,3, gefolgt von Niederösterreich (566,1) und dem Burgenland (508). Für Oberösterreich wird ein Wert von 381 errechnet.

In Oberösterreich wurden gestern 421 Neuinfektionen gezählt. Zwölf Patienten mussten intensivmedizinisch behandelt werden, weitere 98 lagen auf einer Normalstation.