Corona-Vergehen: 1269 Anzeigen in Oberösterreich

Die Anzeigen betrafen vor allem Menschen, die in größeren Gruppen unterwegs waren. "Wenn sich diese Gruppen trotz Aufforderung seitens der Polizei nicht auflösen, müssen wir einschreiten", sagt Polizeisprecher David Furtner. Die Zahl der Anzeigen würde besonders bei frühlingshaftem Wetter steigen, der Großteil der Bevölkerung halte sich aber an die Maßnahmen.

Bundesweit sind seit Inkrafttreten der neuen Corona-Regelungen 10.426 polizeiliche Anzeigen ergangen. Allein am vergangenen Wochenende waren es mehr als 2000. Die meisten davon in Wien (699) und Tirol (410), in Oberösterreich waren es 222.

Auch jene beiden Kletterer, die sich am Samstag trotz Verbot im Klettergarten Rettenbachtal in Bad Ischl aufgehalten haben, werden angezeigt.

Innenminister Karl Nehammer (VP) kündigte ein konsequentes Vorgehen der Polizei gegen Missetäter und entsprechende Strafen an. Das Nichteinhalten des Mindestabstandes nannte er "katastrophal gefährlich".

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at