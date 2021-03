Corona und Ihr gutes Recht: Onlineveranstaltung am 15. März

Zehntausende Menschen haben seit März 2020 ihren Arbeitsplatz verloren oder sind in Kurzarbeit. Schulen, Kindergärten und zum Teil auch die Grenzen zu unseren Nachbarländern waren und sind geschlossen oder zumindest schwer passierbar. Urlaubspläne werden seit einem Jahr mehr oder weniger über den Haufen geworfen, Konzerte und Festivals bleiben wohl noch länger abgesagt.

Darf ich daheimbleiben, wenn ich mich krank fühle? Habe ich Anspruch auf Homeoffice? Wird die Kurzarbeit noch einmal verlängert? Wer kümmert sich um meine Kinder, wenn die Schulen geschlossen sind? Kann ich meine gebuchte Reise stornieren? Die Expertinnen und Experten der Arbeiterkammer sind mit solchen und ähnlichen Fragen in Fülle konfrontiert. Noch ist die Coronakrise nicht ausgestanden, noch gibt es unzählige offene Fragen.

Bei der ersten Online-Informationsveranstaltung aus der Reihe "Achtung, Falle!" werden Experten der Arbeiterkammer am Montag, 15. März, um 16 Uhr auf nachrichten.at live aus den Promenaden Galerien in Linz Ihre Fragen zum Thema "Corona und Ihr gutes Recht" beantworten. Ihre Fragen können Sie uns vorab schicken: entweder per Mail an achtung.falle@akooe.at oder auf der Homepage der Arbeiterkammer auf ooe.arbeiterkammer.at/achtungfalle

Achtung, Falle: Corona und Ihr gutes Recht, 15. März, 16 Uhr, live aus den Promenadengalerien auf nachrichten.at

