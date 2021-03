Corona und die Tücken: Von Urlaubsbuchungen bis zum Homeoffice

Seit einem Jahr hat uns die Corona-Pandemie fest im Griff. Nach mehr als zwölf Monaten bleibt weiterhin alles anders. Auf viele Fragen gibt es mittlerweile ganz andere Antworten als noch im Jahr 2020, so zum Beispiel beim Stornieren von gebuchten Urlauben. Manches ist dafür klarer geworden, wie zum Beispiel die Details rund ums Homeoffice. Ulrike Weiß, Spezialistin für Konsumentenschutzrecht, und Arbeitsrechtsexperte Ernst Stummer von der AK Oberösterreich gingen ausführlich auf die am häufigsten gestellten Fragen – lockdownbedingt kamen sie per E-Mail – ein.

Die gesamte Veranstaltung zum Nachsehen:

Darf ich meine Urlaubsbuchung kostenlos stornieren, wenn ich gar nicht in das Land reisen darf?

"Im Jahr 2020 war noch alles anders", antwortet Weiß. Niemand habe damals gewusst, was mit der Pandemie auf uns zukommen wird. Vorher gebuchte Pauschal-reisen konnten gebührenfrei storniert werden, weil der Ausbruch des Virus ein "unvermeidbarer" und "außergewöhnlicher" Umstand war, was wesentliche Kriterien für die kostenlose Stornierung einer Pauschalreise sind. Doch nun gebe es für die meisten Länder Reisewarnungen, und nach einem Jahr könne man nicht mehr von "außergewöhnlichen Umständen" sprechen, so Weiß. Das werde bei der Beurteilung eines kostenlosen Stornos eine Rolle spielen. "Im Zweifel sollte man sich im Reisebüro beraten lassen, was stornoversichert ist und was nicht", rät die Expertin. Stets gilt für kostenlose Stornos: Die "außergewöhnlichen Umstände und der Reiseantritt müssen zeitlich nahe beisammen liegen. Drei Monate vorher ist nicht zeitnah, bei einem Storno eine Woche vorher ist man auf der sicheren Seite.

Mein Chef schickt mich ins Homeoffice. Darf der Arbeitgeber das einseitig anordnen?

Nein, sagt Stummer. Homeoffice sei Vereinbarungssache. Einzige Ausnahme wäre, wenn das Homeoffice eine Alternative für Risikogruppen ist. Hier müsse man vorsichtig sein, das Homeoffice abzulehnen.

Muss mein Chef im Homeoffice meine privaten Internetkosten zahlen bzw. anteilig ersetzen?

Ja, der Arbeitgeber muss alle Mehrkosten ersetzen, die durch das Homeoffice entstanden sind. Etwa, wenn ich zuhause nur ein begrenztes Datenvolumen habe und dieses überschritten wird. Das neue Gesetz regle grundsätzlich, dass der Arbeitgeber die Arbeitsmittel zur Verfügung stellen müsse, sagt Stummer. Wenn vereinbart wird, dass Arbeitnehmer die Arbeitsmittel selbst stellen, ist eine angemessene Vergütung zu bezahlen. Das Steuerpaket zum Homeoffice sei so gut wie beschlossen. Darin sei eine steuerfreie pauschale Abgeltung durch den Arbeitgeber von bis zu 300 Euro im Jahr vorgesehen.

Was ist mit den Pendlern, falls ein Bezirk abgeriegelt wird?

Werde ein Bezirk behördlich gesperrt, dann sei dies jedenfalls eine Dienstverhinderung mit Entgeltfortzahlungsanspruch, wenn der Dienstort nicht erreicht werden kann, so Stummer. Wenn der Arbeitsort nur mit einem negativen Corona-Test erreicht werden kann, wird im Regelfall ein solcher Test zumutbar sein.

Es gibt trotz Lockdown Fitnessstudios, die Mitgliedsbeiträge abbuchen. Was tun?

Abbuchungen vom Konto sollten umgehend vom Unternehmen zurückgefordert werden; über die kontoführende Bank können diese jedenfalls binnen acht Wochen zurückgeholt werden. Manche geschlossenen Studios bieten Online-Kurse an, um die Beiträge zu rechtfertigen. Hier gilt: "Das Online-Angebot muss Bestandteil einer Vertragsvereinbarung sein, sonst kann dafür nichts verlangt werden", so Weiß.

Ich arbeite in der Gastronomie, und normalerweise sind wir im Jänner im Betriebsurlaub. Dieser ist heuer wegen der Kurzarbeit entfallen. Was ist mit meinem Resturlaub?

Grundsätzlich sei Urlaub auch während der Kurzarbeit möglich, so Stummer. Jedoch erhalten Arbeitnehmer im Urlaub das volle Entgelt, und das können sich viele Gastrobetriebe derzeit nicht leisten, daher wird auch kein Betriebsurlaub gemacht. Der nicht verbrauchte Urlaub "bleibt stehen". Laut Urlaubsgesetz verjährt Urlaub nach drei Jahren.

Unser Kind wurde in der Schule mittels Antigen-Test positiv getestet. Ist es nicht sinnvoll, wenn auch wir zuhause bleiben?

Sinnvoll sei es, "aber arbeitsrechtlich ist es nicht klar geregelt", sagt Stummer. Man sollte mit dem Arbeitgeber jedenfalls vorher absprechen, ob er dieses Risiko eingehen will. Der Arbeitgeber habe ja auch kein Interesse daran, "dass die halbe Belegschaft angesteckt wird".

„Wir brauchen eine Anschubfinanzierung“

Wie kommen wir aus der Krise und wie kann man die Arbeitnehmer in der Krise besser unterstützen? Über diese Fragen sprach Oberösterreichs Arbeiterkammerpräsident Johann Kalliauer bei der Veranstaltung „Achtung, Falle“. Die staatlichen Hilfspakete würden „durchaus ihre Wirkung zeigen: dort, wo sie auch ankommen“, sagte Kalliauer.

Vor allem die Kurzarbeit habe viele Kündigungen verhindert. Dennoch verzeichnen viele weiterhin Einkommensverluste, „und es wird Monat für Monat schwieriger“. Was aus AK-Sicht notwendig sei: „Es braucht eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Ich verstehe nicht, warum das nicht angehoben wird, zumindest befristet“, sagte Kalliauer.

Wie kann der Arbeitsmarkt wieder in Schwung gebracht werden? „Es braucht eine Anschubfinanzierung durch Konjunkturpakete.“ Es gebe dafür Beispiele, etwa Investitionen im Gesundheits- und Pflegebereich. „Wenn man da nicht anschiebt, dann wird es wohl länger dauern. Dann wird die Inlandsnachfrage nicht anziehen“, sagte der AK-Präsident. Die weitere Entwicklung der Pandemie sei wegen der Mutationen schwierig zu prognostizieren, sagte der AK-Chef. Entscheidend sei, dass möglichst schnell möglichst viele Menschen eine Schutzimpfung bekommen.

Jedoch: „Im vorigen Sommer haben viele geglaubt, wir hätten es überstanden“, gibt Kalliauer zu bedenken. Die Folge sei gewesen, dass man sich „zu wenig auf den Herbst vorbereitet hat“. Der AK-Präsident hofft, „dass wir im kommenden Juni nicht wieder denselben Fehler machen – und darauf folgt der nächste Lockdown.“ Noch während des ersten Lockdowns wurde ihnen applaudiert: den Pflegerinnen und Pflegern und den Supermarktangestellten. „Doch dem Applaus sind dann oft keine Taten gefolgt“, sagte Kalliauer. Im Handel sei es „ein Riesenauftrag für uns, eine kräftigere Entlohnung zu bekommen“, sagte Kalliauer.

Corona-Prämien habe es zum Beispiel nur „für einzelne Segmente wie den Gesundheitsbereich“ gegeben. „Die waren aber auch weit weg vom Corona-Tausender“, so der Arbeiterkammer-Präsident.

