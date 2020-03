Corona: Todesfall bei den Barmherzigen Schwestern in Linz

„Die Patientin ist im Alter von 95 Jahren Dienstagabend in unserem Krankenhaus verstorben. Sie wurde am Mittwoch vor einer Woche bei den Barmherzigen Schwestern stationär aufgenommen und litt an einer Reihe von Grunderkrankungen“, sagt Elisabeth Bräutigam, Ärztliche Direktorin am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern. Die Frau sei nach Angaben des Spitals nicht aus einem Alten- oder Pflegeheim gekommen, sondern aus häuslicher Pflege.

Es handelt sich um den dritten Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus in Oberösterreich. In der Vorwoche starb eine 27-jährige Frau mit schweren Vorerkrankungen im Linzer Kepler-Klinikum, ein infizierter 53-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land erlag zuhause einem Herzstillstand.

In Oberösterreich liegen haben sich bisher 860 (laut Land OÖ 858) Personen mit dem Coronavirus angesteckt. 46 Erkrankte müssen in einem Spital behandelt werden, fünf davon auf der Intensivstation. 6893 Landsleute befinden sich in Quarantäne. >> Zu den aktuellen Zahlen von Mittwoch

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.