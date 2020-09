Corona-Statistik: Neun Fälle in OÖ aus Schremser Hochzeitscluster

Die Fallhäufung bei einem Fleischverarbeitungsbetrieb im Bezirk Ried hat sich nach Abschluss der zweiten Testreihe leicht erhöht und zählt nun 61 positiv getestete Mitarbeiter.

Der Cluster rund um einen Paketdienstleister im Bezirk Linz-Land ist mit 59 positiv Getesteten und 63 Folgefällen in deren Umfeld stabil geblieben, jener rund um eine Musikkapelle in Grieskirchen mit 16 positiven Mitgliedern und zwei Folgefällen ebenfalls. Von Donnerstag auf Freitag gab es in Oberösterreich 52 neu gemeldete Fälle darunter sieben Reiserückkehrer. Insgesamt sind in Oberösterreich 725 Personen (Stand 12.00 Uhr) erkrankt. 40 werden in Spitälern behandelt, fünf davon auf Intensivstationen.

Gastro-Registrierungspflicht freiwillig

Laut Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) gibt es in Oberösterreich seit Anfang Juli eine freiwillige Gästeregistrierung in der Gastronomie. "Wir appellieren an die Gastronomiebetriebe und die Gäste, diese Maßnahme konsequent umzusetzen, weil sie im Falle einer Corona-Infektion einen wichtigen Vorsprung beim Contact-Tracing verschafft", sagte der Politiker.

"Aufgrund der aktuellen Corona-Zahlen in Oberösterreich ist eine Verschärfung dieser freiwilligen Maßnahme aus aktueller Sicht nicht notwendig, ebenso wenig wie eine Vorverlegung der Sperrstunde so wie in anderen Bundesländern", betonte Achleitner.

