Corona-Statistik: 39 Neuinfektionen in Oberösterreich am Freitag

Drei neue Fälle im Bundesland waren auf Reiserückkehrer zurückzuführen, informierte der Krisenstab. Insgesamt gebe es aus dieser Gruppe bereits 86 infizierte Reisende, die in Summe 47 Folgefälle ausgelöst haben. Der Cluster nach einer privaten Feier im Umfeld der NMS Neukirchen (Bezirk Vöcklabruck) stagnierte am Freitag bei 20 Personen, jener um eine Freikirche zählt aktuell 244 Infizierte. In den Alters- und Pflegeheimen des Landes sind elf Mitarbeiter und vier Bewohner aus neuen Einrichtungen betroffen.

Insgesamt zählte man in Oberösterreich am Freitag (Stand 12 Uhr) 464 Erkrankte. 28 wurden im Spital behandelt, zwei davon auf Intensivstationen. 2.452 Personen waren in Quarantäne. Die Zahl der Infektionen insgesamt lag bei 3.444 Fällen.

Infizierter in Therme

Auch jene, die sich am vergangenen Dienstag zwischen 10.30 und 16 Uhr in der Therme Bad Schallerbach aufgehalten haben, sollen ihren Gesundheitszustand genau beobachten. Ein Badegast, der an dem Tag die Cabrio-Therme Tropicana und das dortige Restaurant besucht hat, wurde positiv auf Covid-19 getestet. >> Mehr dazu in diesem Artikel

Auch in einem Linzer Wettbüro wurde über den Aufenthalt eines Infizierten informiert. Konkret geht es um die Tage 11. bis 16. Juli. >> Weitere Infos

