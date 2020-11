Corona: So will Oberösterreich den Kollaps abwenden

Das Szenario, das Gesundheitsexperten in der Freitagausgabe der OÖNachrichten skizzierten, ist durchaus düster: Die heimischen Spitäler dürften angesichts der steigenden Corona-Infektionen in den kommenden eineinhalb Wochen an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Das berechnen Fachleute von Gesundheit Österreich (GÖG), Meduni Wien und TU Wien in ihrer Kurzfristprognose für das Gesundheitsministerium. Konkret wird der 18. November als der Tag genannt, an dem mit 760 Covid-Intensivpatienten der "Notnotfall" eintritt. So formuliert es GÖG-Geschäftsführer Herwig Ostermann.

"Die Situation ist sehr ernst"

Die im Land Oberösterreich für Gesundheit zuständige Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (VP) legt nach: "Die Situation ist wirklich sehr ernst." Neben einem Appell an die Bevölkerung, sich strikt und konsequent an die Corona-Maßnahmen zu halten, versuchen die Verantwortlichen im heimischen Gesundheitssystem, alles zu tun, um den drohenden Kollaps der Intensivstationen zu verhindern. "Die Spitäler planen so gut wie möglich angesichts der stark steigenden Fallzahlen voraus", heißt es beim Corona-Krisenstab des Landes. In einem ersten Schritt sollen die Kapazitäten auf den Intensivstationen aufgestockt werden – in Form von 50 zusätzlichen Beatmungsplätzen.

Video: Nur 27 Prozent der Fälle rückverfolgbar

Derzeit gibt es in den oberösterreichischen Krankenhäusern 250 Intensivbetten, 100 davon sind für Covid-19-Fälle reserviert. Mit Stand Freitagnachmittag waren davon 79 dieser 100 Betten belegt. Mit der Aufstockung sollen ab kommender Woche dann 150 Intubationsplätze speziell für Corona-Patienten zu Verfügung stehen. Um diese neuen Plätze personell besetzen zu können, würden die Spitäler derzeit "ausschließlich akute und dringlich zu behandelnde Krankheitsbilder betreuen. Mit dieser Aufstockung sollte die Last bewältigbar sein", hofft der Krisenstab.

Auch bei der Vinzenz-Gruppe, zu der in Oberösterreich das Ordensklinikum Linz und das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried gehören, zeigte man sich am Freitag optimistisch, das Worst-Case-Szenario verhindern zu können. Man sei in die trägerübergreifenden Krisenpläne für Oberösterreich eingebunden, sagt Geschäftsführer Michael Heinisch: "Als private, gemeinnützige Einrichtungen ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, alles zu tun, um die akuten Herausforderungen der kommenden Wochen gemeinsam zu schaffen."

Worst-Case-Szenario: Triage

Doch was, wenn nicht? Was passiert nach dem 18. November mit jenen Patienten, die intensivmedizinische Betreuung brauchen, aber keinen Platz finden? Dann müssten "weitere Kapazitätserweiterungen vorgenommen werden", heißt es beim Krisenstab. Wie im Frühjahr könnten etwa Ausweichquartiere für nicht intensivmedizinisch zu betreuende Krankenhauspatienten geschaffen werden. Das sei derzeit in Vorbereitung. Details dazu, wo es solche Quartiere geben und wie viele Patienten sie beherbergen könnten, gebe es aber noch nicht.

Der schlimmste Fall, den es zu verhindern gilt, ist die sogenannte "Triage". Sie beschreibt in der Medizin jenen Vorgang, bei dem bei einer Kapazitätsüberlastung die Patienten ausgewählt werden und kommt etwa bei schweren Massenunglücken zur Anwendung. Nur noch jene Patienten mit der höchsten Überlebenswahrscheinlichkeit bekommen dann eine maximale Intensivbehandlung. Die ARGE Ethik hat für diesen Fall schon im März einen Leitfaden für Ärzte und Patienten erstellt. Die vier Kriterien umfassen laut ARGE-Leiterin Barbara Friesenecker neben dem Alter auch Begleiterkrankungen, die Einstufung von Gebrechlichkeit und die Schwere der Erkrankung sowie den Willen des Patienten. Anhand dieser Kriterien müsse entschieden werden, welcher Patient bei einer Überlastung der Spitäler als erster intubiert wird.

Artikel von Christian Ortner