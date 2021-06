Corona: Sieben-Tage-Inzidenz liegt auch bundesweit mittlerweile unter 20

In Österreich sind in 24 Stunden von Sonntag auf Montag so wenige Corona-Neuinfektionen wie seit 10. August 2020 nicht mehr registriert worden. 112 weitere Infektionen mit SARS-CoV-2 wurden am Sonntag gemeldet, allerdings gibt es am Wochenende traditionell weniger Tests. Damit ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner unter 20 gerutscht und liegt jetzt österreichweit bei 18,6.

Die meisten Neuinfektionen wurden mit 57 aus Wien gemeldet, in Oberösterreich waren es zehn. Hier wurde die Marke von 20 bei der 7-Tage-Indizenz schon am Wochenende unterschritten. Gestern sank sie weiter: Von 19,1 auf 16,2. Die bundesweit niedrigste 7-Tage-Inzidenz weist Salzburg auf: Dort liegt der Wert bei 8,8.

Unter den oberösterreichischen Bezirken ist Kirchdorf mittlerweile Spitzenreiter: Gestern gab es in Kirchdorf laut Daten des Landes Oberösterreich nur noch einen aktiven Corona-Fall. Knapp dahinter folgen Eferding (2 Fälle), Rohrbach (5) und Schärding (6), Steyr-Land und Gmunden (jeweils 9). Die mit Abstand am meisten Corona-Fälle in Oberösterreich gibt es im Bezirk Braunau: Dort sind aktuell 76 Personen als infiziert gemeldet.

Übersprungen hat Oberösterreich mittlerweile auch die Marke von einer Million Impfungen. Gestern hielt man bei 1.001.933 Impfungen. Das hohe Tempo hält an: Laut der Leiterin des Landeskrisenstabs, Carmen Breitwieser, sind für die nächsten Tage mehr als 105.000 Impfungen geplant – das sei die bisher höchste Anzahl innerhalb einer Woche.

Von der ursprünglich in Indien entdeckten Delta-Variante des Virus, die sich in Großbritannien derzeit rasant ausbreitet, gibt es in Oberösterreich derzeit keinen Fall. In Wien gibt es allerdings 22 bestätigte Fälle.