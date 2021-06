Corona - "Shoppen und Impfen" in Oberösterreich

"Shoppen und impfen" soll ein Motto sein - eine Impfkooperation mit Einkaufszentren, teilte LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) in einer Aussendung am Mittwoch mit. So waren am Mittwoch von den 149.000 freigeschalteten Terminen noch mehr als 86.000 in Oberösterreich nicht gebucht. Man sei an einem Punkt angelangt, an dem durch ein unkompliziertes Impfangebot die Bereitschaft, sich spritzen zu lassen, gefördert werden müsse. "Es zählt nun jeder Tag und jede Schutzimpfung, um einerseits einen schönen und unbeschwerten Sommer verbringen zu können und andererseits im Herbst einen weiteren Lockdown zu vermeiden", so Haberlander.

Angebote an Jugendorganisationen

Außer der Zusammenarbeit mit Shoppingcentern sollen "individuelle Angebote an Jugendorganisationen" gemacht werden. Weiters prüfe das Land die Möglichkeit von Impfaktionen für Jugendliche an hochfrequentierten Plätzen. Details zu den neuen Angeboten sind für Ende der Woche in Aussicht gestellt.

Bereits Dienstagabend war bekannt geworden, dass in Neumarkt im Mühlkreis kommende Woche ein Pilotprojekt für ein niederschwelliges Angebot startet. Bürgermeister Christian Denkmaier (SPÖ) hat gemeinsam mit dem Gemeindearzt und einem Berater des Gesundheitsministeriums das Konzept entwickelt, sich beim Wirten in Dingdorf oder Trosselsdorf sowie im Foyer der Firma Schinko eine Spritze geben lassen zu können.