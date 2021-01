Corona-Party in Linz von Polizei aufgelöst

Die Beamten waren wegen Lärmerregung zu einer Wohnung in der Wiener Straße gerufen worden. Vor Ort konnten die Polizisten sofort erheblichen Lärm feststellen.

Als die Beamten an der Wohnungstüre klopften, wurde diese von einer Frau und einem Kleinkind geöffnet. Die Frau leugnete zunächst die Anschuldigungen. Bei einer freiwilligen Wohnungsdurchsuchung trafen die Beamten insgesamt neun rumänische Staatsbürger im Alter zwischen 16 und 23 Jahren in der Wohnung an.

Die Feier wurde umgehend aufgelöst. Die beteiligten Personen werden angezeigt.

