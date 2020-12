Corona-Party in Freistädter Pizzeria

Schier unglaubliche Szenen spielten sich mitten im Corona-Lockdown am Donnerstagnachmittag in einer Pizzeria in Freistadt ab. 18 Jugendliche bis 18 Jahre, darunter sogar 13-Jährige, feierten in dem Lokal eine rauschende Party.

Gegen 17.30 Uhr klingelten bei der Polizeiinspektion Freistadt die Telefone: Passanten informierten die Beamten, dass in dem Lokal ein reges Treiben herrsche. Die Polizei hielt Nachschau in der Gaststätte, was angesichts der dichten Rauchschwaden gar nicht einfach war. Denn viele Gäste pafften Shisha-Pfeifen.

"Sie hielten weder den gesetzlichen Mindestabstand ein noch trugen sie Mund-Nasen-Schutzmasken", heißt es in dem Bericht der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Mitten drin: der 61 Jahre alte Wirt, ein Österreicher mit türkischem Migrationshintergrund. Dieser versuchte noch, schnell die Wasserpfeifen wegzuräumen, als die Polizisten eintrafen.

Die Exekutive erklärte die Party, die angeblich spontan und ohne größere Verabredungen zustande gekommen sein soll, für beendet. Dies hielt einige Jugendliche aber nicht davon ab, weiter zu feiern. Denn wenige Stunden nach der Razzia bekam die Polizei Anrufe, dass sich junge Leute in der direkten Umgebung der Pizzeria aufhielten. Wieder mussten die Beamten Verstöße gegen die Abstandsvorschriften und das Jugendschutzgesetz feststellen.

Die Polizei, die in solchen Angelegenheiten für die Gesundheitsbehörde tätig wird, erstattete bei der Bezirkshauptmannschaft Freistadt zahlreiche Anzeigen: gegen die Jugendlichen und den Pizzeria-Betreiber.

"Es handelt sich jetzt um ein laufendes Ermittlungsverfahren und wir müssen jetzt die konkreten Berichte abwarten", sagt die Freistädter Bezirkshauptfrau Andrea Außerweger im OÖN-Gespräch. "Ich habe mich sehr geärgert, als ich von dem Vorfall gehört habe. Es ist klar, dass es Konsequenzen geben muss, so ein Verhalten ist nicht tolerierbar", sagt die Juristin. Für den Wirt könnte sein Verhalten teuer werden.

Bis zu 30.000 Euro Strafe

Denn das Covid-Maßnahmengesetz sieht eine Geldstrafe von bis zu 30.000 Euro vor. Die illegalen Gäste können mit bis zu 3600 Euro Geldstrafe belangt werden. Bei den Partygästen unter 14 Jahren müsse auch die Frage der Aufsichtspflicht überprüft werden, sagt Außerweger. Bei Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz hagelt es aber nicht sofort Geldbußen. Vorrang haben Ermahnungen und die Pflicht, soziale Dienste zu leisten. (staro)

