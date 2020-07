Corona: Mehrere Mitarbeiter am Linzer Uni-Klinikum infiziert

Bei einem Labormitarbeiter aus dem Mühlviertel waren zu Hause Covid-Symptome aufgetreten. Der Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung wurde am Dienstagabend positiv getestet.

Kollegen, die länger als 15 Minuten näheren Kontakt mit dem Infizierten hatten – also Kontaktpersonen der Kategorie 1 – wurden am Mittwoch umgehend getestet und anschließend nach Hause geschickt, hieß es am Donnerstag seitens der Uni-Klinik. Mitarbeiter mit Kontakt der Kategorie 2 wurden im Dienst behalten, aber ebenfalls getestet. Vier der Tests, die am Mittwoch durchgeführt wurden, brachten ein positives Ergebnis.

Betrieb gewährleistet

Weitere Testungen wurden laut behördlichen Vorgaben veranlasst und durchgeführt. Am Donnerstag wurden dann drei weitere Fälle bestätigt. Die Aufrechterhaltung des Routinebetriebes des KUK und vor allem des Zentrallabors sei gewährleistet, hieß es am Donnerstag. Das Labor, in dem etwa 100 Personen beschäftigt sind, bearbeitet auch Coronatests. Ob die betroffenen Mitarbeiter damit befasst waren, blieb aber unklar.

Das betroffene Institut für medizinische und chemische Labordiagnostik ist laut KUK-Homepage "ein zentraler Dienstleister des Kepler Universitätsklinikums am Med Campus III". Aber auch das Linzer Unfallkrankenhaus wird mit Laborleistungen versorgt. Bei Bedarf können sich zudem andere Spitäler, Labore oder Ordinationen dorthin wenden.

Unter anderem werden in dem Institut Blut-, Harn- und Liquorproben oder sonstige durch Punktion gewonnene Körperflüssigkeiten analysiert. Die Probenröhrchen werden über Transportsysteme bzw. Botendienste zur zentralen Probenannahme gebracht und von dort aus auf die unterschiedlichen Arbeitsplätze verteilt, wo die nötigen Analysen durchgeführt werden. Der Befund kommt, nachdem er mehrere Kontrollinstanzen durchlaufen hat, auf elektronischem Weg zum Einsender.

