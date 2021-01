Corona: Landesrechnungshof kündigt Prüfung des Krisenmanagements an

In der Krise läuft nicht alles rund. Dafür hat Friedrich Pammer, Direktor des Landesrechnungshofes (LRH), durchaus Verständnis. "Im Frühjahr ist jeder von den Ereignissen überrollt worden", sagt er. "Wir haben daher gesagt, wir prüfen auch nicht, wie das Management in der ersten Welle der Pandemie gelaufen ist", sagt er auf OÖN-Anfrage zum kommenden LRH-Prüfprogramm.

Anders zu beurteilen sei allerdings der Umgang mit der Krise im Herbst. "Und da", sagt Pammer, "fällt schon auf, dass Oberösterreich bei vielen Kennziffern entweder auf dem letzten Platz oder im letzten Drittel der Bundesländer zu finden ist." Das betreffe sowohl die Zahlen zu den Testungen als auch jene zum Contact Tracing sowie aktuell die Impfzahlen.

Auch bei den Corona-Todesfällen pro 100.000 Einwohnern schneidet Oberösterreich im Ländervergleich nicht gut ab. Am stärksten betroffen war hier 2020 die Steiermark mit 118 Toten pro 100.000 Einwohner, danach kommen Kärnten (97) und Oberösterreich (83). Am geringsten ist der Anteil in Niederösterreich und Vorarlberg mit je 59 Toten pro 100.000 Einwohner.

"Wir werden daher nicht nur das Förderprogramm während der Krise untersuchen, sondern auch das Krisenmanagement", sagt Pammer. "Da geht es nicht um Besserwisserei, sondern darum, wie man Prozessabläufe in Zukunft besser gestalten kann." Auffallend sei, dass in keinem anderen Bundesland im Herbst so wenig getestet worden sei wie in Oberösterreich, sagt Pammer. "Gleichzeitig hatten wir zeitweise die höchsten Infektionszahlen."

Nicht alles ist negativ: Im Moment, sagt Pammer, liege Oberösterreich bei der Sieben-Tage-Inzidenz besser als der Bundesschnitt.

Eine klare Meinung hat Pammer zu den Impfungen diverser Bürgermeister in Oberösterreich und anderswo (über weitere Fälle lesen Sie auf Seite 26).

Ortschef-Impfungen "unsensibel"

"Unsensibel und unverständlich" sei das, sagt Pammer. Selbst wenn man die Begründung vieler Bürgermeister ernst nehme, es seien für die überschüssigen Impfdosen eben keine anderen Impfkandidaten zur Verfügung gestanden, müsse man fragen: "Warum war niemand da?", sagt Pammer. "Das ist also eine Frage der Organisation", so der LRH-Direktor. "Vertrauensbildend" sei das nicht.

Artikel von Markus Staudinger Ressortleiter Oberösterreich m.staudinger@nachrichten.at