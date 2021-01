Wie lange muss ich in Kurzarbeit arbeiten? Wer zahlt die Stromrechnung im Home-Office? Und was geschieht, wenn ich in Zeiten der Pandemie schwanger werde? Noch nie suchten so viele Menschen bei der Arbeiterkammer Oberösterreich Hilfe wie 2020. 375.000 Anfragen wurden bearbeitet, das sind um 15 Prozent mehr als im Jahr davor.