Corona-Infizierte besuchten Linzer Fitnessstudio und Perger Freibad

Weiterhin kein Aufatmen im vom Corona-Virus am stärksten betroffenen Bundesland Oberösterreich: Die Zahl der positiven Fälle ist am Freitag erneut gestiegen. Mit Stand Freitagmittag waren 529 Personen erkrankt, der Großteil davon im Bezirk Linz-Land (152). In der Stadt Linz waren 140 Personen betroffen, auf Platz drei lag weit abgeschlagen der Bezirk Perg mit 40 Erkrankten.

Einer der betroffenen Oberösterreicher hatte Ende Juni und Anfang Juli drei Mal in einem Fitnessstudio in Linz trainiert. Wer am 30. Juni, am 1. Juli und am 2. Juli jeweils zwischen 9:20 und 11:20 Uhr im "FitINN" im InfraCenter war, möge seinen Gesundheitszustand genau beobachten, hieß es am Freitag vom Krisenstab des Landes Oberösterreich. Selbiges gilt für Besucher des Freibads Perg. Dort hatte ein Badegast, der positiv auf Covid-19 getestet wurde, am Sonntag, den 5. Juli Abkühlung gesucht.

Bei Symptomen 1450 anrufen

Im Falle auftretender Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes sollte umgehend die telefonische Gesundheitsberatung 1450 kontaktiert werden, so die Behörden.

Die Zahl der SARS-CoV-2-Neuinfektionen in Österreich lag am Freitag knapp unter der dreistelligen Grenze. Von Donnerstag auf Freitag (Stand: 9.30 Uhr) sind 94 Menschen positiv getestet worden, wie das Innenministerium bekannt gab. Bisher sind 706 Menschen in Österreich an Covid-19 verstorben.

Oberösterreich bleibt Hotspot

Coronavirus-Hotspots sind erneut Oberösterreich mit 45 und Wien mit 34 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. In Niederösterreich gab es sechs neu registrierte Fälle, im Burgenland und in Tirol je drei. In Kärnten, Salzburg und Vorarlberg sind je ein Fall hinzugekommen, in der Steiermark gar keiner. 16.808 Menschen haben sich von einer Infektion mit SARS-CoV-2 wieder erholt. Am Freitag befanden sich 71 Erkrankte in Spitalsbehandlung, davon lagen neun auf Intensivstationen. in Oberösterreich waren 3287 Personen in Quarantäne. 25 Covid-Kranke mussten in einem Krankenhaus behandelt werden, einer davon auf der Intensivstation.

