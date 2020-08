Corona-Infizierte besuchte zwei Linzer Lokale

Die Frau war am Dienstag, den 18. August, zwischen 18 und 19:30 Uhr im Restaurant "Uferei" am Linzer Donauufer. Am Donnerstag, den 20. August, besuchte sie zwischen 19:30 und 23:30 Uhr das Freiluft-Lokal "Sandburg" an der Donaulände. Man könne nicht ausschließen, dass es während der Lokalbesuche zu weiteren Ansteckungen gekommen ist, hieß es am Montag von der Gesundheitsbehörde der Stadt Linz. Gäste der beiden Gastronomiebetriebe werden daher gebeten, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten.

Im Falle auftretender Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Katarrh der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes sollte umgehend die Gesundheits-Hotline unter der Telefonnummer 1450 kontaktiert werden.

3.105 Infizierte in Österreich

In ganz Österreich sind am Montag 242 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden vermeldet worden. Derzeit sind 3.105 Personen aktiv mit dem Virus infiziert. Damit liegt die Zahl der Aktiv-Infizierten erstmals seit 22. April wieder über 3.000, der bisher höchste Wert wurde am 3. April mit 9.123 verzeichnet.

Um 19 Personen gestiegen ist die Zahl jener, die mit einer SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus behandelt werden, von diesen 135 Patienten werden 23 intensivmedizinisch behandelt - hier gab es keine Änderung. Bisher gab es in Österreich 25.495 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 733 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben, eine Person kam innerhalb eines Tages dazu. 21.657 Menschen sind wieder genesen.

Trend zu immer jüngeren Betroffenen

Nach über 1,1 Millionen Test mit dem heutigen Tag stellte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) unter anderem einen Trend zu immer jüngeren Betroffenen und auch zu mehr Menschen ohne Symptome fest.

"Es zeigt sich eine weitere Verstärkung des Trends zu immer mehr Positivtests aus dem unmittelbaren Kontaktumfeld von Infizierten (K1)", hieß es in einer Aussendung. "Weiterhin sehen wir in Österreich viele kleinere Cluster, unter anderem im Bereich von Familien und privaten Feiern. Reiserückkehrende mit Infektionen stellen noch immer einen erheblichen Anteil dar, scheinen jedoch in ersten Bundesländern leicht zurückzugehen", so Anschober.

29 Neuinfektionen in Oberösterreich

Erstmals seit langem war Oberösterreich am Montag nicht unter den Top-3 der Bundesländer mit den meisten Neuinfektionen. Spitzenreiter war Wien mit 96 neuen Fällen, gefolgt von der Steiermark mit 36 und Niederösterreich mit 32 Neuinfizierten. In Oberösterreich wurden 29 neue Fälle registriert, elf davon waren Reiserückkehrer, die drei Folgefälle auslösten. Insgesamt sind in Oberösterreich derzeit 431 Menschen erkrankt, die meisten davon (91) in der Landeshauptstadt Linz. 61 Betroffene gibt es im Bezirk Linz-Land, 55 sind es in der Stadt Wels.

