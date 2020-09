Corona-Infektion auf der Linzer Lungenstation

Ein Turnusarzt der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler Universitätsklinikum ist wie gestern bekannt wurde am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die Pressestelle der Klinik betonte gestern, dass umgehend alle Kontakte des Mediziners der vergangenen 48 Stunden rekonstruiert worden seien und die Kontaktpersonen gemäß den geltenden Vorschriften an die Wohnsitzbehörden der betroffenen Kollegen und Patienten gemeldet wurden.

"Wir haben festgestellt, dass der betroffene Kollege in seinem letzten Dienst fast ausschließlich sogenannte "geschützte Kontakte" hatte, das heißt, dass alle Anwesenden einen Mund-Nasen-Schutz trugen. Lediglich in der Mittagspause ist es zu einem kurzfristigen ungeschützten Kontakt mit zwei anderen Kollegen sowie vier Studenten gekommen. Die beiden Kollegen wurden bereits negativ getestet, die vier Studierenden wurden dienstfrei gestellt und ebenfalls negativ getestet", wird Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde, in einer Aussendung der Pressestelle zitiert.

Zu Mitarbeitern aus anderen Klinikbereichen habe "kein ungeschützter Kontakt bestanden", teilte das Universitätsklinikum mit. Das gleiche gelte für Patienten, die auf der Station behandelt werden.

Eine Patientin, die während einer Aufnahmeuntersuchung zum betroffenen Arzt Kontakt hatte, wurde auf Anweisung der zuständigen Bezirkshauptmannschaft isoliert und getestet. Die zuständigen Bezirkshauptmannschaften der anderen Patienten, die mit dem Arzt Kontakt hatten, verzichteten auf derartige Maßnahmen. Am späten Nachmittag lag gestern schließlich auch das Testergebnis dieser Patienten vor: sie ist nicht mit dem Virus infiziert. Sie soll die Klinik heute wieder verlassen dürfen, sagt eine Klinik-Sprecherin.

Dem betroffenen Arzt gehe es gesundheitlich gut, bei ihm seien die am Wochenende aufgetretenen Symptome bereits wieder abgeklungen, hieß es.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.