Corona-Impfung in Heimen: "Unsere Bewohner freuen sich auf das Impfen"

Am 12. Jänner soll mit der flächendeckenden Impfung in allen Alten- und Pflegeheimen Österreichs begonnen werden. In Oberösterreich beginnen vier Heime schon vorher. Bereits am 5. Jänner soll in den Heimen in Bad Kreuzen, Maria Schmolln, Wolfern und Linz-Pichling geimpft werden.

"Unsere Bewohner freuen sich auf das Impfen", sagt Hubert Naderer, Heimleiter des Seniorium Bad Kreuzen. "Sie hoffen, so zumindest einen Teil der alten Normalität wiederzubekommen."

Gefrorener Impfstoff

Einen Tag vor dem Start sollen die 80 Impfdosen am Montag, 4. Jänner, ins Seniorium geliefert werden. Dennoch kann erst am Dienstag geimpft werden, denn über Nacht muss der Impfstoff erst auftauen. Sobald er einsatzbereit ist, haben die drei Ärzte, die die Impfung vornehmen, 120 Stunden Zeit, um ihn zu verabreichen. "45 Bewohner haben sich bisher angemeldet, auch Mitarbeiter werden geimpft, manche sind aber noch skeptisch", sagt Naderer. Sollte der Impfstoff knapp werden, könne jede Woche nachbestellt werden.

Auch im Seniorenzentrum Linz-Pichling laufen die Vorbereitungen. Kommenden Montag finden noch Aufklärungsgespräche mit den 64 Bewohnern statt, einzelne Pflegekräfte werden für den Impfeinsatz geschult. Sie sollen dem impfenden Hausarzt assistieren. "Das Vertrauen zwischen Hausärzten und Patienten ist auch eine gute Basis, um allfällige Fragen und Unsicherheiten direkt zu besprechen", sagt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP).

In 69 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen sind aktuell 145 Mitarbeiter sowie 325 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Mit 309 Neuinfektionen seit Donnerstag überstiegen die aktuellen Zahlen mit 3022 Infizierten die 3000er-Grenze, Stand Freitag 17 Uhr. 507 Patienten müssen aktuell noch in Krankenhäusern behandelt werden, davon werden 73 auf Intensivstationen versorgt. Acht Todesfälle waren zu beklagen – in Oberösterreich gibt es bisher 1228 coronavirusbedingte Todesopfer. (mis)

