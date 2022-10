Corona: Herbstwelle ebbt weiterhin ab

Laut den Modellrechnern des Corona-Prognosekonsortiums kommt es in den nächsten zwei Wochen zu einem weiteren Rückgang der Spitalsbelegung mit Infizierten. Nach 2003 Betroffenen auf Normalstationen am Dienstag werden am 9. November zwischen 1170 und 1780 belegte Betten erwartet. Auf den Intensivstationen dürfte die Zahl der Covid-Kranken von 105 auf 56 bis 121 (Mittelwert 83) sinken, geht aus dem Update von Mittwoch hervor. Es gebe momentan noch keine Anzeichen einer Umkehr des Abwärtstrends bei den Spitalspatienten, erläuterten die Experten von TU Wien, MedUni Wien und Gesundheit Österreich GmbH (GÖG). Auch was die Neuinfektionen betrifft, gehen die gemeldeten Fälle weiterhin zurück.

In Oberösterreich meldete der Krisenstab des Landes gestern 819 Neuinfektionen. Die Zahl der nachgewiesenen Fälle in Oberösterreich lag damit bei 13.430. Auch zwei neue Todesfälle wurden in Zusammenhang mit der Pandemie gemeldet.