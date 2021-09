Corona: Fünf unter 30-Jährige im Spital

Im Sommer hat sich die aggressivere Delta-Variante des Coronavirus durchgesetzt, auf diese sind inzwischen weit mehr als 90 Prozent aller Infektionen zurückzuführen.

Gestern wurden laut Krisenstab des Landes 73 Covid-Patienten im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt. Zum Vergleich: Genau vor einem Monat waren es nur 14 gewesen. Ähnlich ist die Entwicklung auf den Intensivstationen, auf denen sich derzeit 25 Covid-Patienten befinden. Vor vier Wochen waren es nur drei gewesen. Von den 25 Intensivpatienten sind 23 nicht vollständig immunisiert.

Wie jung sind die Krankenhauspatienten? Insgesamt fünf Erkrankte seien zwischen 15 und 29 Jahren alt, davon liege eine Person auf der Intensivstation, gab der Krisenstab des Landes auf Anfrage der OÖN bekannt. Kinder benötigen zurzeit keine Intensivpflege. Auf der Normalstation wird aber eine Person unter 14 Jahren behandelt. Seit Jahresanfang befanden sich in Oberösterreichs Spitälern insgesamt 39 infizierte Kinder unter 14. Fünf benötigten sogar eine Intensivstation.

Impfen ohne Anmeldung

Weiterhin werden in Oberösterreich Pop-up-Impfstellen ohne Anmeldung angeboten. Heute macht der Impfbus beim Genussfest in Steyr halt, morgen im Gartenstadtzentrum in Puchenau.